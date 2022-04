Necesario que sociedad se involucre para frenar abuso sexual infantil en Veracruz: AC

Karen Arelí Ramírez Verola, presidenta de la Asociación Veracruzana para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que hace falta que la sociedad civil también se involucre y participe en la erradicación del abuso sexual infantil.En entrevista, previo a la toma de posesión del Consejo Directivo, expuso que México encabeza la lista de este delito a nivel mundial, y aunque es el que más se presenta ante las Fiscalías Especializadas a lo largo y ancho de la Entidad, lamentó que no todos los casos llegan ante la instancia de procuración de justicia."En el Estado de Veracruz actualmente es el delito que mayor se da en todas las Fiscalías Especializadas, es el delito que con mayor frecuencia se denuncia, pero es prácticamente incierta la cifra (real de abuso infantil) porque nunca llegan a las Fiscalías y se quedan en el núcleo del hogar, y hace falta promover esa cultura de la denuncia", comentó.Al detallar que esta nueva asociación civil está conformada por exprocuradores de la Defensa del Menor, abogados litigantes y psicólogos; Ramírez Verola dijo que buscarán trabajar de la mano de las instituciones y de la sociedad civil para prevenir este delito."Siempre escucharlos, tratar de estar cerca de ellos, estar pendientes, de tener mucho cuidado, poner mucha atención y no omitir aquellas llamadas o signos de atención que nos hagan", recomendó a los padres y personas a cargo del cuidado de los niños y adolescentes.Detalló que generalmente el abuso sexual ocurre en el núcleo familiar y es perpetrado por tíos, papás o padrastros de los menores de edad."Es importante trabajar con las familias en las comunidades, en el núcleo escolar, en el ambiente social y trabajar de manera conjunta. Es una situación muy delicada y tenemos que enfocarnos mucho en prevenir", consideró la activista por los derechos de este sector de la población.Por último, comentó que tal vez el problema no sea la punitividad del delito, es decir, los años de cárcel que recibirían los abusadores, sino que no se ha buscado cambiar ese tipo de conductas que dañan el desarrollo de los menores."Hacer una consciencia, generar algún análisis reflexivo para quienes cometen o se ven inmersos en este tipo de cuestiones, evitar que sucedan, trabajar mucho para que se reduzcan esos índices", afirmó.