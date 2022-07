Necesita préstamo y sindicato se lo niega, acusa trabajadora del CIMI Xalapa

Por la supuesta negativa del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEV), de tramitarle y otorgarle un préstamo por 8 mil pesos, Aurora Salgado Morales, trabajadora del Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) de la Universidad Veracruzana (UV), se manifestó en la plaza Lerdo de Xalapa.La niñera dijo que desde el 28 de junio inició el trámite; sin embargo, nunca recibió el crédito y hoy viernes salen de vacaciones, por lo que ya perdería la oportunidad."Pido mi préstamo porque no me lo dan y no me lo dan. Estoy desde el 1° de julio, estoy desde el 28 de junio, lo escaneé y todo (los documentos que le solicitaban). Hablé con el jefe (sindicato) y no me da solución. Me dijo que me esperara", afirmó.Salgado Morales apuntó que es el segundo préstamo que solicitó, pues ya contaba con uno de 6 mil pesos que ya liquidó, aunque señaló que le están cobrando 3 letras más por mil 500 pesos para finiquitar el dinero prestado previamente."Fui allá y no me dieron respuesta, me dijeron que por línea (se hacía la solicitud) y que duraba 3 minutos (el trámite) y que según son cien préstamos al día y todos los maestros se están quejando por lo mismo", aseveró mientras enseñaba una cartulina con una petición hecha al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que intervenga en su caso."Pido que me ayude a agilizar mi préstamo porque no es posible que nada más dure tres minutos, tiene que estar a las 8:00 horas en línea, o ya no", acusó.