Necesitamos una CFE fortalecida para bajar las tarifas eléctricas: Gobernador

Los foros informativos sobre la Reforma Energética, como el que se llevó a cabo el sábado en Boca del Río, se continuarán realizando organizados por los Legisladores Federales en los 300 distritos del país, con el objetivo de informar a la población los beneficios de la misma, la cual busca bajar las tarifas a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.Al referir lo anterior, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, adelantó que será el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados Federal, quien ha determinado hacer estos foros en los 300 distritos del país.“Se van a llevar a cabo en el mes de febrero, en estos se darán a conocer los beneficios. Nosotros hemos decidido apoyar esa Reforma Eléctrica, somos un Estado productor, es el único Estado donde se encentra una nucleoeléctrica. Una Comisión Federal de Electricidad fortalecida para bajar las tarifas eléctricas”, expuso.De igual modo, el titular del Ejecutivo refirió que en la reunión del sábado, donde se congregaron 8 mil personas en el World Trade Center de Boca Del Río, se aplicaron todos los protocolos sanitarios y se ajustó el aforo al 70 por ciento.En conferencia de prensa, el Mandatario Estatal dejó en claro además que prácticamente la totalidad de los asistentes, tanto funcionarios de dependencias Estatales, Federales, como legisladores, alcaldes entre otros, están vacunados.Es por ello que se ubicaron las sillas a distancia, así como también se aplicó gel antibacterial, además todos los asistentes a la conferencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, llevaban cubrebocas.“Lo decidimos en World Trade Center por la capacidad, se tenía otro foro pero iban a estar apretados, por ello se determinó en ese foro, donde las sillas se colocaron a distancia, en el World Trade Center caben 11 mil, ajustamos al 70 por ciento, a 7 mil u 8 mil, se abrió otro espacio ante la afluencia de gente. Se cuidó la sana distancia y todos con cubrebocas, se aplicó gel antibacterial. El cien por ciento estaba vacunado y sin imposiciones, fue la conciencia social”, puntualizó.De igual modo, sostuvo que no hubo imposiciones y quienes acudieron lo hicieron por “conciencia social”, señaló el Gobernador García Jiménez al puntualizar que no hubo pagos del gobierno para autobuses o acarreo de personas.Para finalizar, el Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró que por ello Veracruz se mantiene en semáforo verde, donde no se cancelarán eventos masivos como las festividades de la “Virgen de La Candelaria”, en Tlacotalpan.