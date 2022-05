Negar violencia en el Estado no resuelve el problema, opina Sacerdote

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, dijo que es lamentable que el Estado de Veracruz al ser tan violento esté afectando a muchos sectores, entre ellos el de las mujeres, las cuales deben enfrentar a diario este flagelo."Esto lastima comunidades, familias, preocupa a nuestras poblaciones, inclusive a veces pareciera ser, que no ocupa algunos que tenían que hacer conciencia de este problema".Añadió que negando la situación que es evidente, no es como se resuelve este problema, el cual ya ha dañado a miles de familias en todo el país."Esperaríamos que establezcan las medidas necesarias en la prevención de la violencia, en la generación de una cultura de paz, en una preparación adecuada de justicia en una ayuda a quienes buscan a desaparecidos o víctimas de violencia en una sensibilidad humana".De igual forma apuntó que es necesaria la solidaridad a través de las instituciones pertinentes, las cuales tienen no sólo obligación sino también la oportunidad de ayudar a quienes enfrentan alguna consecuencia de la violencia.