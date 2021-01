Negativa de partidos a reutilizar material electoral es “un falso debate”: INE

Es un “falso debate”, el de los partidos políticos en Veracruz que se posicionan en contra de reutilizar material para los procesos electorales, consideró el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, al referir que reciclar material de otros procesos ya es una regla en materia electoral.



Y es que representantes de partidos políticos de la entidad ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), a excepción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se habrían pronunciado en contra de reutilizar material de la elección de gobernador de 2018 para los comicios municipales y legislativos de 2021.



Al respecto, Ruiz Saldaña asentó que no se puede imaginar un proceso electoral donde siempre se tuviera que comprar todo, ya que serían más costosos, “de por si ya lo son”.



El INE, dijo, recupera materiales en cada elección, ya que incluso en una casilla se utilizan insumos que pueden ser ocupados de nueva cuenta.



“En muchos casos se ocupan lonas, también se recuperan para protegerse del sol, algunas extensiones, los mismos focos se recuperan y se van utilizando de proceso en proceso”.



Explicó que lo único que no se recupera son los documentos electorales que están diseñados para un sólo proceso electoral porque versan de una elección en concreto.



"Todos los materiales se recuperan y lo absurdo sería no recuperarlos", sostuvo sobre la negativa de los institutos políticos de Veracruz para reutilizar las urnas.



En este punto, el consejero del INE mencionó que los partidos políticos pueden reutilizar las urnas porque ya que existen unos forros con el nombre de la elección para el que van a ser ocupadas y no se ve el nombre de la elección anterior.



De igual modo, aseguró que esta práctica es confiable y los partidos no tienen de que preocuparse; incluso, Ruiz Saldaña recomendó la utilización de forros para las urnas.



“El INE tiene una tradición muy larga de ocupar los forros, que además son muy baratos, prácticos, no confunden, nadie los mueve”, puntualizó.



Por tanto, definió que es un “falso debate” de los partidos en Veracruz, que están con ese tema en contra del ahorro en material electoral.



A decir de José Roberto Ruiz, los institutos políticos deben ponerse más en la sintonía de que los ciudadanos no quieren elecciones tan onerosas.



Por el contrario, recomendó hacer todos los esfuerzos por lograr que los procesos electorales cuesten cada vez menos.



En este sentido, definió que hay mucha área de oportunidad al respecto, incluso en los propios Programas de Resultados Preliminares (PREP), ya que si fueran de desarrollo propio de los OPLE, saldrían mucho más baratos.



“Yo creo que los OPLE del país ahí tienen una gran área de oportunidad y el tener inmuebles propios en las oficinas centrales en las capitales, para no rentar; eso se podría”.



Como ejemplo, citó el OPLE de Coahuila, el cual hizo ahorros de 2014 a 2019 y en el 2020 estrenaron un edificio con ahorros propios.



“Esos son el tipo de esfuerzos que se deberían de estar haciendo para que el sistema electoral le cueste menos a la ciudadanía”, finalizó, al lamentar que los partidos políticos de Veracruz rechacen la reutilización de material electoral, en específico de las urnas, como una mediada de ahorro, sobre todo en época de contingencia sanitaria.