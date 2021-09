Negligencia de alumnos UV llevó a muerte de niña indígena: Derechos Humanos

La Universidad Veracruzana (UV) y los Servicios de Salud del Estado (SESVER) rechazaron una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) generada tras la brutal muerte de una menor indígena identificada como Florencia, quien fue mal atendida por prestadores del servicio social en el DIF de Zozocolco.



El hecho tuvo lugar a finales del 2018 y fue documentado por el organismo, cuando Florencia fue atacada con un arma punzocortante por un sujeto que intentó violarla pero que, ante la defensa de la menor, optó por dejarla malherida.



Pese a la gravedad de sus heridas, la niña de 12 años fue víctima de negligencia médica que la llevó a su muerte, pues la suturaron sin revisar sus lesiones internas, ocasionando una infección.



La Comisión determinó sancionar a quienes estuvieron detrás de la mala praxis médica que impidió que la niña pudiera librar la muerte, tanto en la UV como en SESVER. Sin embargo, ambas instancias rechazaron aceptar la recomendación 32/2021 y con ello reparar el daño causado a la familia de Florencia.



La recomendación recoge los testimonios de la familia de la menor, que fue agredida el 4 de diciembre de ese año cuando se dirigía a su domicilio



Al respecto, el padre de la niña cuenta que, al ser lesionada, acudió con la menor al DIF municipal de Zozocolco en donde en razón de las lesiones que presentó, “fue atendida por la Doctora del DIF, quien la revisó y le suturó una herida que presentaba en el abdomen”.



La familia refiere que la menor no recibió ninguna atención extraordinaria más que la sutura, incluso no se refirió a ningún hospital o centro de salud y solamente le dio pastillas para el dolor y gasas para las heridas, aunque sin saber el grado de lesiones internas.



Indicó que, al mismo tiempo, personal de la Policía Municipal le recabó datos y le sugirió interponer denuncia en la Fiscalía de Papantla brindándole el apoyo de traslado.



“En la Fiscalía Especializada de Papantla fue revisada por la médica legista, quien se limitó al examen psicológico y respecto a la lesión en el abdomen sólo le preguntó si le dolía y le dijo que era normal.



“Que en la entrevista ante la Fiscal, su menor hija se sintió mal y ésta la canalizó al Hospital Civil de Papantla en donde ingresó como a las 9 o 10 de la noche del día 4 de diciembre; fue recibida por una doctora de guardia del área de urgencias quien la ubicó en una camilla en el pasillo, en donde permaneció hasta el otro día como a las nueve de la noche (24 horas) en que las enfermeras le dijeron que se podía retirar”.



Esto comprueba que la menor no fue revisada a detalle por ningún médico durante su estancia en dicho hospital. Tampoco se le practicaron estudios y únicamente se le suministró medicamento para el dolor vía suero, sin incluir antibiótico y ni siquiera le midieron la temperatura.



Al ser dada de alta sus familiares preguntaron si no sería valorada por un médico y la fueron a ver sin revisarla. Dado que ese día estuvo vomitando, le dieron pastillas para el dolor y ranitidina para la infección estomacal.



El padre, quien dijo que no conoce a los médicos agregó que al día siguiente, el 5 de diciembre a su egreso del hospital fue a la Fiscalía para concluir su declaración y pernoctó en Papantla en la Casa de la Mujer Indígena.



El 6 de diciembre, el Ayuntamiento de Zozocolco le brindó el traslado a su comunidad y un día después, el 7 de diciembre, la maestra de la niña la visitó en su domicilio y les dijo a los padres que la menor se veía mal; que tenía los labios secos y se estaba inflamada del abdomen.



Elementos de la Policía Municipal de Zozocolco también acudieron al lugar y los familiares de Florencia les pidieron el apoyo de traslado al hospital del IMSS en Ixtepec, Puebla, en donde de inmediato la ingresaron.



“La intubaron y medicaron y dado que dijeron que requería cirugía urgente y ahí no se tenía cirujano, el mismo personal del hospital habló a hospitales de Teziutlán y Poza Rica, logrando la referencia al Hospital de Poza Rica, en donde desde su llegada fue atendida de manera inmediata y por la madrugada del día 8 de diciembre se le practicó cirugía pero falleció en el transcurso de la mañana”.



Involucran a Universidad Veracruzana



En el desarrollo de la investigación de la CEDH se arribó al conocimiento de que el personal médico que atendió a la niña dentro de las instalaciones del DIF Municipal de Zozocolco se encontraba realizando su servicio social en ciencias de la salud, como parte del programa de “Brigadas Universitarias en Servicio Social” de la UV, quienes dependían jerárquica y económicamente de dicha casa de estudios, de ahí la responsabilidad en el caso.



Por estos hechos, entre otras cosas, la CEDH instó a ambos entes gestionar la atención psicológica, médica, servicios jurídicos y sociales necesarios en favor de las víctimas indirectas, es decir, la familia de Florencia.



Igualmente, pagar una justa compensación a los familiares para la reparación integral del daño, investigar y determinar la responsabilidad individual a través del correspondiente procedimiento administrativo y/o disciplinario, por las acciones y omisiones en las que incurrieron los servidores públicos involucrados en el presente caso.



También capacitar eficientemente al personal médico y administrativo involucrado en el presente caso, en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente en relación con el derecho a la salud y vida, así como para la observancia y aplicación de los protocolos y acciones que deben llevarse a cabo, según la praxis médica en la atención de pacientes en casos similares.



Finalmente, la CEDH pide evitar, en lo sucesivo, cualquier acción u omisión que constituya una victimización secundaria en perjuicio de todas las víctimas determinadas en la recomendación emitida.



Indígenas exigen justicia



Cabe señalar que por este caso hubo protestas de mujeres indígenas, quienes tras el crimen caminaron descalzas hasta el Ayuntamiento de Zozocolco para pedir que se detenga al responsable.



Lucía Bautista Victorino, directora de la Casa de la Mujer Indígena en Papantla, declaró en el mes de julio que la Fiscalía veracruzana no ha dado con el responsable.



La Directora señaló que generalmente existe negativa de los trabajadores de la Salud a dar atención adecuada para las mujeres indígenas y de escasos recursos.