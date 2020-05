Negocios de Poza Rica en riesgo de no abrir más sus puertas después de cuarentena

Aunque no hay cifras precisas, pero el temor para el sector empresarial en Poza Rica es el posible cierre definitivo de al menos un diez por ciento de negocios, ya que la cuarentena provocó la merma de ingresos y les impedirá reactivarse nuevamente.



El presidente de CANACO, Francisco Javier López Gómez, dijo que son más de 5 mil negocios que se estiman en la ciudad, de estos, poco más de 300 son socios de esta cámara y al menos se ha detectado, que mientras más se extienda la fecha de reingreso a la actividad productiva en el país, es más desalentador el panorama.



“Yo creo muy difícil que podamos resistir más de dos meses. Y más que esto vaya a extenderse hasta julio. Creo que la planta laboral se va a haber reducida y los que lleguen a librarla pues la van a tener muy difícil porque la recuperación también, estamos hablando de uno o dos años y será difícil mantener una planta laboral. Quizá algunos hayan tomado reservas, pero muchos se van a ver obligados a cerrar y esto va a generar desempleos”.



Los negocios de socios de CANACO que ya cerraron son los que manejaban el rubro de productos no esenciales, pero no hay cifras exactas, pero se estima que en general han cerrado el 20 por ciento de negocios y de estos sería el diez por ciento que ya no podrá abrir por la cuesta económica que ha dejado el Coronavirus.



Para el presidente de CANACO, Francisco Javier López Gómez, dijo que la cuarentena de COVID-19 se puede extender ya que no considera recomendable que se reincorporen en junio, ya que en mayo seguirán incrementando casos de contagio.



En cuanto a los recursos o créditos que el gobierno se comprometió con el sector empresarial, López Gómez dijo que al menos el IMSS comenzó a dar este tipo de apoyo, en cuanto a la Secretaría del Bienestar, por parte del Gobierno Federal, aun no hay acercamientos entre los socios de CANACO, lo mismo del Gobierno del Estado de Veracruz.