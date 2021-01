Negocios de Río Blanco y Mendoza no sobrevivieron a crisis económica por pandemia

A diez meses de la pandemia en México y la falta de estrategias para respaldar la economía de micros y pequeñas empresas, dos restaurantes y tres cafeterías cerraron definitivamente sus puertas.



Con pérdidas económicas considerables, cinco familias no pudieron pagar más la renta de establecimientos, ni el salario de sus empleados, cerrando en definitiva y dejando sin fuente de empleo a un promedio de 30 personas.



Restaurante Dace y cocina Martha de Río Blanco; Cafetería La Gloria y El buen Café, así como La Galera en Mendoza, El Edén y Churros y Café, se cuentan entre los comercios cerrados por falta de clientes y mala economía.



Negocios, como Discoteque Yes en Ciudad Mendoza, no abren sus puertas porque ya no es rentable atender a 12 clientes, teniendo que movilizar a ocho empleados para los servicios más básicos.



En riesgo de cierre están al menos 125 comercios de productos y servicios que no son de primera necesidad, que rentan un espacio y dan empleo a más de 250 personas.



Destacan negocios de alarmas para autos, papelerías, tiendas de ropa y artículos para el hogar que no tienen amplia demanda para subsistir.