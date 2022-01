Nepotistas triunfadores: nueve nuevos Alcaldes heredaron el cargo de familiares

De entre las más de 30 familias que intentaron heredar el poder municipal para establecer dinastías locales, sólo nueve de ellas se alzaron con el triunfo y son, a partir del pasado 31 de diciembre, los nuevos Presidentes Municipales de Ayuntamientos que fueron administrados por sus familiares durante el periodo anterior.En el mes de marzo, alcalorpolitico.com documentó 31 casos en que alcaldes veracruzanos buscaban apostar por sus esposas, hijos, padres, hermanos y primos, con tal de mantener el control de sus municipios después del proceso electoral 2021, sin que esta práctica fuera exclusiva de algún partido político, pues se encontraron ejemplos nepotistas en todas las principales fuerzas políticas del Estado.A continuación, se presentan los 9 casos de presidentes municipales que lograron heredar el cargo de sus familiares cercanos.Las pretensiones de los Yunes de heredar el poder familiarmente no es una novedad. En 2018, Miguel Ángel Yunes Linares intentó heredar el cargo de Gobernador a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Sin embargo, fue derrotado en las urnas por Cuitláhuac García Jiménez. En 2021, los Yunes lo intentaron nuevamente, pues Miguel Ángel Yunes Márquez buscó sustituir a su hermano Fernando Yunes Márquez como alcalde del municipio de Veracruz, el más poblado del Estado y con mayor actividad económica.No obstante, las aspiraciones de Miguel Ángel Yunes Márquez se vieron interrumpidas cuando las autoridades electorales cancelaron su registro como candidato a Alcalde de Veracruz por no cumplir con el requisito legal de residencia mínima en el municipio. Ante ello, los Yunes improvisaron como candidata suplente a la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, Patricia Lobeira, quien en una reñida elección y después de una batalla en tribunales, se impuso al morenista Ricardo Exsome Zapata.Con ello, el pasado 31 de diciembre Patricia Lobeira de Yunes se convirtió en Presidenta Municipal del Puerto de Veracruz para el periodo 2022-2025, sucediendo en el cargo a su cuñado, Fernando Yunes Márquez.En las pasadas elecciones, Ponciano Vázquez Parissi fue electo como presidente municipal de Cosoleacaque para el periodo 2022-2025, abanderado por la coalición “Va por Veracruz”, integrada por PRI, PAN y PRD, en sustitución de su hermano Cirilo Vázquez Parissi.Los hermanos Vázquez Parissi son una de las dinastías que ha gobernado Cosoleacaque en las últimas décadas, alternándose para ocupar cargos de elección popular. Cirilo Vázquez Parissi se ha desempeñado como diputado local (2007-2009), diputado federal (2015-2018) y presidente municipal de Cosoleacaque en dos ocasiones (2011-2014 y 2017-2021). Por su parte, Ponciano Vázquez Parissi fue diputado federal en dos periodos (2003-2006 y 2012-2014) y presidente municipal de Cosoleacaque (2014-2017). En la última década, sólo los hermanos Vázquez Parissi han gobernado Cosoleacaque.Los Vázquez Parissi son descendientes de Cirilo Vázquez Lagunes, llamado el “Cacique del Sur”, quien a partir de la década de los 80 del siglo pasado controló políticamente el sur de la entidad veracruzana, hasta su asesinato ocurrido en 2006.Uno de los cacicazgos más fuertes que existe en Veracruz es el que mantiene la familia Guzmán Avilés en el municipio de Tantoyuca. El todavía presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés y sus hermanos Jesús, Amado y María del Rosario se han turnado durante los últimos 20 años para ocupar la Presidencia Municipal y las diputaciones por el distrito.El pasado 31 de diciembre, Jesús Guzmán Avilés recibió el Gobierno Municipal de su hermano Amado Guzmán Avilés, quien en 2018 había heredado la Presidencia Municipal del propio Jesús Guzmán Avilés, quien ya había gobernado dicho municipio entre 2014 y 2017. En 2014, Jesús, a su vez, había recibido el cargo de su hermano Joaquín, quien estuvo a cargo del municipio entre 2011 y 2013. Es decir, la Alcaldía de Tantoyuca ha rotado entre los hermanos Guzmán Avilés durante los últimos 21 años.Durante las últimas dos décadas, el férreo control familiar sobre el municipio de Tantoyuca ha logrado que Joaquín Guzmán Avilés sea dos veces Presidente Municipal de Tantoyuca (2005-2007 y 2011-2013) y dos veces diputado local (2007-2010 y 2013-2016); su hermana María del Rosario Guzmán Avilés, diputada federal (2018-2021), senadora de la República (2016-2017) y dos veces diputada local (2007-2010 y 2016-2017). Por su parte, Jesús Guzmán Avilés se ha desempeñado como Presidente Municipal (2014-2017 y 2022-2025) y diputado federal (2018-2021). Por último, Amado Guzmán Avilés se desempeñó como Presidente Municipal (2018-2021).En Santiago Tuxtla, la exdiputada local (2018-2021) Kristel Hernández Topete (PRD) recibió el cargo de Presidenta Municipal de manos de su esposo, Argenis Vázquez Copete (2017-2021). Éste, a su vez, había heredado el cargo de su madre, Yazmín Copete Zapot (2014-2017). Es decir, el control familiar sobre Santiago Tuxtla se extenderá, al menos, a 10 años.Sin embargo, Argenis Vázquez no es el único marido considerado que entregó el poder municipal a su esposa. En Acayucan, el perredista Cuitláhuac Condado Escamilla fue sucedido por su cónyuge Rosalba Rodríguez Rodríguez.De igual forma, el pasado 31 de diciembre, el morenista Luis Fernando Cervantes Cruz heredó la Alcaldía de Pueblo Viejo a su esposa Valeria Nieto Reynoso.En Misantla y Ayahualulco, el poder municipal se heredó entre hermanos. En el primero de ellos, desde el pasado viernes el morenista Javier Hernández Candanedo ocupa la Presidencia Municipal sucediendo a su hermano Othón, quien actualmente es el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.Mientras que en Ayahualulco, el priista Filiberto Morales Rosas entregó la Alcaldía a su hermano Arturo Morales Rosas.En 2017, Luis Daniel Lagunes Marín heredó la Alcaldía de San Rafael de su padre Héctor Lagunes Reyes, quien encabezó al municipio entre 2014 y 2017. Ahora, el hijo devolvió el favor, pues el pasado 31 de diciembre del 2021 Luis Daniel Lagunes Marín entregó el poder a su padre, Héctor Lagunes Reyes, quien ocupará la Presidencia Municipal entre 2022 y 2025.