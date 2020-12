Aunque la multinacional Nestlé se está convirtiendo en una de las empresas aliadas del Gobierno del Estado y de la Federación con la llamada Cuarta Transformación, la compañía incumple a vecinos afectados por el impacto de sus operaciones en Coatepec.



El representante legal de la agrupación Comunidad Camino La Orduña, Mario Rivera Texón, dijo que en los últimos 2 años la empresa tomó una nueva actitud y se comprometió con los lugareños a impulsar proyectos sociales y liberar un camino vecinal.



Explicó que se trata de la vía conocida como “túnel del amor”, ubicado en la congregación de La Florida, donde actualmente transitan decenas de camiones pesados para llegar a la planta en Coatepec.



Recordó que por este camino se llegaba a la estación “La Orduña” del ferrocarril Xalapa-Teocelo, sin embargo, la empresa prácticamente se apropió del lugar, así como el puente de "Los Bejucos", a la entrada de la planta procesadora de leche Coatepec, justificando que “llegó antes” que los fraccionamientos construidos en la zona.



De acuerdo con Rivera Texón, Nestlé habilitó un chat para informar a los vecinos sobre los avances del proyecto de construcción de un camino alterno que, de llevarse a cabo, pasará por el Libramiento de Coatepec directamente a la fábrica, con el que dejarían de usar la vía del “túnel del amor”.



Añadió que a la fecha los vecinos están inconformes, pues la empresa nuevamente dejó de atender sus inquietudes y del proyecto de construcción de la carretera en el libramiento ya no hay avances ni comentarios.



“Nestlé destruyó el camino con el paso de 100 tráileres al día; logramos mantener un acuerdo y lo firmamos con la Subsecretaría de Gobierno en el que se comprometieron a realizar el camino alterno pero no hay avances”.



Empresa aliada a la 4T



Cabe señalar que en 2019 la compañía de alimentos anunció una inversión que ronda los 200 millones de dólares para la construcción de su nueva planta en el puerto de Veracruz.



Se trata del primer negocio millonario de la iniciativa privada que destacó el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un anuncio realizado en Palacio Nacional al que acudieron los directivos de Nestlé y el gobernador Cuitláhuac García.



Rivera Texón sostuvo que ante el apoyo gubernamental recibido la multinacional también debería de cumplir con los compromisos que hizo a los vecinos en Coatepec, los cuales constan en actas firmadas ante la Subsecretaría de Gobierno del Estado.



Añadió que este 2020 la justificación de la compañía ahora es la pandemia, pero en el chat de WhatsApp que les habilitó ya ni siquiera responden.



“Los vecinos mantenemos pláticas con Nestlé; nosotros pensamos en volver a cerrar el camino si es necesario”, anunció el representante de los vecinos.



Agregó que la vía es una servidumbre de paso en favor de la comunidad, pero la empresa se lo apropió e impuso un horario regulado.



Finalmente Rivera Texón advirtió que por el tránsito de tráileres y unidades pesadas el camino está completamente afectado y se han registrado accidentes de los que hay constancia en medios de comunicación.



“Nestlé argumenta que llegaron antes, pero del camino que estamos reclamando no es así. Hace 30 años no pasaba ningún tráiler por esa zona”, añadió el representante de vecinos en La Orduña quienes piden liberar la vía del paso de las unidades pesadas.