Next Top Draga Queen tendrá tercera temporada, en Xalapa

“El Next Top Draga Queen es una plataforma de visibilización e impulso del arte de personas talentosas, productora de contenido que promueve el respeto por la diversidad de los individuos con iniciativas de entretenimiento donde se despliega talento de personas en múltiples disciplinas”, explicó Jairo Xavier organizador de este desafío artístico que va por su tercera temporada.“En Xalapa surge Next Top Draga Queen (NTDQ), del cual hemos presentado ya dos exitosas temporadas en las que varias drag queens se han enfrentado a desafíos artísticos de diferente naturaleza. Cada semana, una de ellas es eliminada de la competencia hasta que la ganadora es elegida en una emotiva competencia final. Para este año ya lanzamos la convocatoria para dar inicio a la tercera temporada. En un icónico video ambientado dentro de un entorno plagado de opulencia (https://youtu.be/4wpFmf9Ro98), las dos primeras reinas coronadas, Catalina Fantasmal y Diva Morena, coinciden en un salón con candelabros y espejos donde ocupan sus respectivos tronos que enmarcan el aposento que espera a quien será coronada como nueva Next Top Draga Queen y que pasará a formar parte de la Santa Trinidrag”.“La convocatoria para aspirantes estará abierta hasta el próximo 22 de enero de 2023. En un reciente live emitido en el perfil de Instagram de la competencia (https://www.Instagram.com/nexttopdragaqueen/), en donde se congregó una multitud de integrantes del fandom de NTDQ, se dio a conocer la primicia del nombre de quien será la jueza residente para la tercera temporada: Bárbara Durango”.La nueva jueza comentó vía telefónica que el arte drag es un mensaje de libertad, mostró su apoyo a esta plataforma por impulsar contenido que es socialmente responsable. Su intención es que las aspirantes destaquen por su constancia y disciplina, que muestren el arte drag con calidad y profesionalismo.Jairo Xavier consideró que Bárbara es una Top Draga Queen, “invade los espacios donde llega con glamour, fantasía y sensualidad. Forma parte de Las Durango, junto con Cordelia Durango. Si tuviéramos que describir a Bárbara diríamos que es elegante, inteligente y extremadamente profesional. Ella misma se describe como una vedette de barrio (https://www.Instagram.com/barbara_durango/?hl=es ).Para concluir, Jairo Xavier refirió que el objetivo de la producción de NTDQ para la tercera temporada es superar con creces los éxitos obtenidos por las emisiones anteriores. Para este efecto, se ha convocado a reinas de toda la república. Aquellos interesados en participar, se sugiere consultar la bases en las redes sociales de NTDQ y enviar sus audiciones a next [email protected]