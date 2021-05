Ni Alcaldía ni CAEV atienden aguas negras en mercado de Alvarado

Los problemas con el sistema de drenaje en Alvarado continúan; ahora son los comerciantes del mercado municipal quienes se quejan por el mal olor que se genera debido a que aguas negras están expuestas desde hace varios meses.



A pesar de que han requerido solución al Ayuntamiento y a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, no han tenido respuesta.



Las aguas negras traen desechos humanos y con el calor, el olor es insoportable, lo cual ha ahuyentado a los clientes.



"Han metido oficios al Ayuntamiento, han metido oficios a CAEV y no les resuelven, todo el día es un botadero de aguas negras y la gente pierde clientela, la gente no se acerca y con la época de calor, el mal olor es insoportable por las aguas negras que están corriendo como río en esa zona de mercados", dijo Erick Ayala, uno de los afectados.



Los comercios son principalmente de alimentos como pescaderías y pollerías, por lo cual, enviaron una solicitud al Ayuntamiento de Alvarado y a la CAEV en la que 26 comerciantes solicitaron nuevamente ser atendidos.



"Hay queserías, pollerías, chocomilerías que han bajado sus ventas por esa insoportable peste por los drenajes colapsados", agregó.



En diferentes ocasiones los habitantes del centro de Alvarado han hecho el llamado de auxilio porque viven entre las aguas negras afuera de sus casas y comercios, sin embargo, no ha llegado el apoyo para rehabilitar los drenajes.