Ni asalto ni cobro de piso por disparos en la 20 de Noviembre, aclara participante

La relatoría de los hechos que nos envían, es la siguiente:



Buenas tardes:



A las 10:29 horas de la mañana, 2 personas comunes que fueron a comprar al autocine, saliendo se encontraron unos metros adelante con un taller de LTH ubicado en 20 Noviembre. Al pasar por ahí fuimos agredidos por un taxista que no dio paso peatonal y nos aventó el taxi, lo cual provocó mi molestia y le indiqué al taxi que primero era el peatón. El conductor del taxi se molestó y mentó la madre. Lo cual no hicimos caso y seguimos nuestro camino.



El taxista bajó del taxi y nos siguió provocando, lo cual logró y me regresé a decirle que tuviera más educación para dejarnos pasar. En el local donde se suscitó el hecho hay un trabajador que salió a decirme de cosas y quererme golpear muy agresivamente lo cual hasta me correteó. Yo tengo locales a la vuelta de ahí y corrí a uno de mis locales e informé de la agresión.



Lo cual salimos a ver a la persona que me agredió y al llegar al lugar, la persona que labora ahí, (…), nos agredió con un arma de alto calibre disparando en varias ocasiones e hiriendo de la pierna a un amigo que iba conmigo.



Cortó cartucho y comenzó a tirar la persona que labora ahí de nombre (…). Y de ahí yo hice la llamada al 911 para informar de esta persona. Así mismo informo que hirió a mi amigo en la pierna izquierda saliendo las demás personas a salvo de ahí, después de las detonaciones. Cuando está en el llamado de emergencia el taxi Tsuru salió de ahí rápidamente con otro conductor y el que hizo los disparos comenzó a cerrar su local. Las patrullas llegaron rápidamente y se logró la detención de la persona que nos agredió.



El cual ya estaba cerrando su lugar donde labora y las patrullas intervinieron y el agresor empezó a forcejear con los uniformados. No sé por qué tergiversaron toda la información cuando ni hubo asalto ni cobro de piso como lo indican en otros medios. Siento mucho que el reportero no vaya e indague las cosas como son y redacten sus notas al vapor.



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.





NOTA DE LA REDACCIÓN:



Como explicación, comentamos a nuestro amable lector que tiene toda la razón en cuanto a la deficiencia del reportero por no indagar a fondo lo que había ocurrido y en consecuencia, los hechos no ocurrieron como los redactó.



Sin embargo, le comentamos que esa fue la versión inicial que los del taller dieron a los policías y éstos, a su vez, la divulgaron.



Cuando llegó el gerente más tarde, cambiaron la versión en el sentido de que habían sido agredidos por las personas que participaron en el hecho y posteriormente, modificaron otra vez su dicho, al afirmar que las acciones se produjeron de manera distinta porque, de manera coincidente, un día antes habían llegado sujetos para imponer el cobro de derecho de piso y pensaron que se trataba de las mismas personas, por lo que en esa confusión, se hicieron los disparos.



Deberán ser las autoridades competentes las que, mediante las indagaciones correspondientes, deslinden responsabilidades y establezcan la verdad legal. Esta Redacción elimina el nombre de la persona que nos remiten, debido a las restricciones previstas en las leyes vigentes, en que no se puede incriminar a una persona hasta ser juzgada por el juez correspondiente.



Atentamente