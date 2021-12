Ni con amparo se surte todo el medicamento oncológico en Hospital de Río Blanco

Aun cuando un amparo ganado en la instancia federal, obliga al Gobierno de Veracruz a otorgar medicamentos oncológicos a los infantes del Programa de Niños con Cáncer que auspicia la Feria Expori, todavía sigue habiendo desabasto de éstos; alrededor del 20 por ciento de las claves de medicina que se requieren continúan de faltante.En entrevista, Hugo Chahín Maluly, presidente de la Asociación Orizaba Propone A.C (AOPAC), indicó que sigue habiendo faltantes de medicamentos para poder dar la atención debida a los infantes con cáncer, sin embargo, esta asociación compra aquellas medicinas que no las hay en el Hospital Regional de Río Blanco, esto con el propósito de que los niños no interrumpan sus tratamientos."Cuando faltan medicamentos los padres de familia se acercan a nosotros y entonces si tenemos stock de medicamentos se les otorga, sino inmediatamente se compra. Si no la tenemos físicamente la pedimos, de hecho hay algunos laboratorios o distribuidores que nos dan muy buen servicio".En referencia a la contestación jurídica que hiciera el Gobierno del Estado al amparo que interpuso esta asociación para garantizar que los medicamentos se les otorguen a los infantes, dijo Chahín Maluly que es inaudita, pues lo que ellos pelean es algo justo para la salud de los infantes"Nosotros nos vamos a seguir defendiendo, creo que no va a haber ningún problema y al final van a tener que darnos el 100 por ciento de los medicamentos, porque la verdad es una vergüenza que no atiendan ni las necesidades mínimas"."Este proceso jurídico son cuestiones lentas porque vas a una instancia y luego tienes que ir otra instancia. Pero lo importante es que ganamos y vamos a seguir peleando, aunque es lamentable porque el gobierno nunca nos debió contrademandar. Lo que quiere decir, que el gobierno no quiere que haya niños enfermos, sino que solamente se queden los sanos".Esta tarde, la asociación entregó despensas, dulces y sarapes a los niños con cáncer que son parte de este programa.