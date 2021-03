Ni con casi 100 empleados más, ORFIS termina auditoría al primer año de Cuitláhuac

Aunque para la elaboración del informe de la Cuenta Pública 2019, el Órgano de Fiscalización Superior no realizó la contratación de despachos contables externos, al final contrató a casi un centenar de empleados eventuales.



Del periodo de agosto a diciembre de 2020, el ORFIS requirió de los servicios de 93 empleados eventuales con el objetivo de concluir la integración del Informe de la Cuenta Pública 2019, el cual debió haber sido entregado el pasado mes de octubre.



Sin embargo, debido al tema de la pandemia, el Congreso del Estado le ha tolerado que la entregue con casi 9 meses de retraso, pues se estima, entregará el citado informe durante el mes de julio.



A través de una solicitud de información, el ORFIS remitió la lista de los 93 empleados eventuales que fueron contratados para auxiliar en la elaboración, auditoría e integración de la Cuenta Pública y a pesar de prácticamente incrementar en más de un 30 por ciento la plantilla de personal, no logró entregar en tiempo y forma el documento.



De igual forma, precisa que para el Informe de la Cuenta Pública 2019 no se contrataron despachos contables, de ingeniería, auditoría, legales o de cualquier otra profesión para el proceso de auditoría.