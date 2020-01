Ni diputados ni Gobernador revelan su salario real, responde IVAI ante críticas

El presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández, señaló que ningún funcionario público del Gobierno del Estado u otros poderes como el Congreso local, publican su remuneración mensual integral.



Al respecto, aseveró que esto dificulta saber si realmente algún funcionario percibe más ingresos que el Gobernador del Estado, lo que sería contrario a la Constitución y a los principios de austeridad del nuevo Gobierno.



Esto, al ser cuestionado sobre notas periodísticas en las que se afirma que los comisionados del IVAI ganan más que el Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.



“A nosotros nos sacan el integral, pero incluso nos han dicho que ganamos menos y más, la verdad es que varían los datos, dependiendo de cómo segregue la información. En el integral vienen la percepción mensual y las prestaciones de Ley como el aguinaldo más los bonos”.



“El Gobernador, en el portal de transparencia, aparece con un salario de más de 50 mil pesos quincenales, no está integral. Por esta razón se hacen comparativos de que ganan más que el Gobernador, pero se tienen que revisar cada caso. En algunos señalan que ganan más y otros menos, pero no se están sacando los integrales de todos los servidores públicos”, expuso el comisionado.



Al respecto, destacó que los mismos diputados del Congreso del Estado no reportan todas sus percepciones en el área de transparencia.



“Inclusive ustedes (los diputados) no están publicados el salario integral y que se tome la determinación de cuál va a ser el tope”, planteó al responder los cuestionamientos de la legisladora de MORENA, Rosalinda Galindo Silva.



Además, explicó que al contar con autonomía de carácter federal, las remuneraciones de los comisionados son equiparables a las del Presidente, descartando que perciban más que él.



“Lo que sí puedo decir es que la percepción mensual de los comisionados es de 58 mil pesos mensuales; tenemos una bonificación bimestral de 90 mil pesos”.



“Teníamos una bonificación semestral que nosotros tomamos la decisión de quitar como otras prestaciones que teníamos y a las que por Ley teníamos derecho, aunque cuando se aprobó la Ley de austeridad nosotros tomamos la determinación de eliminarnos bonos y quitarnos prestaciones para no rebasar el monto del Presidente de la Republica ni del Gobernador”, justificó.



En otro tema, la diputada local de la fracción mixta “Acción Nacional Veracruz”, María Graciela Hernández Iñiguez, cuestionó al comisionado sobre los comités de información de cada dependencia sobre la adjudicación y renta de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.



El Comisionado Presidente mencionó que el IVAI echó para atrás la reserva de información que había hecho el comité de la SSP, por lo que no pudo ocultarse la información.



Por su parte, el diputado local de MORENA, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, cuestionó sobre un viaje a España en mayo de 2019 con pretexto de acudir a la Universidad de Sevilla, España, donde se gastó 16 mil pesos en avión y 7 mil pesos por hospedajes por cada comisionado.



El Comisionado justificó que el Instituto es activo dentro del Sistema Nacional de Transparencia, por lo que continuamente se encuentran recorriendo el territorio nacional.



En cuanto al viaje a Sevilla y Madrid, España, afirmó que el acuerdo de ausentarse los tres comisionados fue tomado en sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, por lo que las irregularidades son inexistentes.



Agregó que el objetivo de este viaje fue dar una ponencia en la Universidad de Sevilla, así como la firma del Convenio 108 y 108 Plus, en materia de datos personales, de igual forma ofreció enviarle por escrito al diputado el informe detallado de los gastos erogados durante este viaje.