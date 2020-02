Ni Federación ni Gobierno Estatal apoyan a pescadores de Veracruz

Un aproximado de 2 mil pescadores del sur de Veracruz han tenido que trabajar con la iniciativa privada desde el año pasado, debido a que actualmente no hay programas de apoyo para ellos de parte del Gobierno Federal.



Rosendo Quintana de la Cruz, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Pesquera y Acuícola de la zona sur sureste de Veracruz A.C., dijo que esto se debe a que con la llegada del nuevo Gobierno llegaron personas a las oficinas que no conocían su operación y, por ende, todo se atrasó.



Por ello, expuso que continuarán trabajando con las empresas que tienen presencia en esta zona, entre ellas las que ya realizan perforaciones en las costas.



"Estamos trabajando de una forma muy carente porque el Gobierno Federal no ha aportado o no hará aportación en la cuestión de concurrencia y programas que están en ceros. Vamos a esperar que salgan reglas del programa de CONAPESCA para ver qué proyectos podemos manejar en este año", dijo.



Reveló que en próximas fechas laborarán con la empresa Kosher, que en breve construirá sus instalaciones en la región.



"Buscaremos la manera, a través del Sindicato de Tierra y Mar, que personal del sector pesquero sea contratado. Con el Estado y la Federación automáticamente no tenemos nada", expuso.



Quintana de la Cruz agregó que a su vez, están haciendo convenios también con la iniciativa privada para que ellos puedan usar el área donde los pescadores trabajan y estos últimos sean beneficiados en la contratación de mano de obra del sector pesquero.



"Desde el año pasado estamos haciendo convenios. El convenio no es económico, dan equipo de pesca, gasolina, recurso efectivo ni un peso", finalizó.