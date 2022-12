Ni Fiscal ni autoridades apoyan en búsqueda de desaparecidos: Colectivos

Esta mañana en el parque Juárez de la ciudad de Xalapa, miembros de los Colectivos Familiares Enlaces Xalapa y El Reencuentro, se reunieron para colocar esferas con fotografías de sus familiares desaparecidos en un pino del parque frente al ayuntamiento municipal, recordando a la ciudadanía y a las autoridades la falta de respuesta ante sus casos.“Que ni a las autoridades ni a la sociedad se les olvide que nuestros hijos siguen desaparecidos y queremos que se agilicen las carpetas, queremos resultados para localizar a nuestros familiares, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí”, dijo Victoria Delgadillo del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.Esta iniciativa lleva tres años, donde con la colocación de esferas los colectivos con casos de larga data o recientes recuerdan que los desaparecidos continúan en Veracruz.Sobre avances que asegura tener la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y los resultados que dice mostraría en la comparecencia que están preparando, aseguró Delgadillo que han sido muy lentos.“Si ella ya tiene como dice ella y va a dar resultados pues que nos los de, porque si ha dado, hace poco entregaron cuatro de cuatro compañeras, ya se sepultaron pero ha sido muy lento y si ella dice ahorita que tienen resultados pues que nos los de, las familias estamos esperando eso nada más. Las familias ya estamos esperando eso, estamos esperando que nos digan ‘ya aquí está tu hijo, ya aquel está tu hija, ya aquí está tu familiar’, porque es lo que queremos, en cuanto ellos nos entreguen a nuestro familiar nosotros dejamos de hacer esto, de estar manifestando y de hacer marchas”.Delgadillo aseguró que no existe un acercamiento con la fiscal, pues de lo contrario ya se habrían reunido con las autoridades para trabajar en el tema.“Nosotros no hemos tenido más que una reunión con ella y con el Gobernador ni se diga, desde la pandemia seguimos pidiendo una mesa de trabajo y no nos la ha dado. No hay ninguna cercanía porque si ella tiene tanta cercanía con el Gobernador pues debería de manifestarle que nosotros queremos una reunión con los dos y con las demás autoridades. Entonces que lo hagan para que nos puedan recibir”.Asimismo, en el caso de la implementación de laboratorios para dar con indicios de los familiares desaparecidos afirmó que estos no se dan abasto pese a su estar trabajando.“Está el de Nogales, está trabajando pero está trabajando muy lento, no se da abasto con todo lo que se está sacando y con todos los restos que se están exhumando de fosas clandestinas de la Huapota, las compañeras de Córdoba están trabajando, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica, todas están trabajando. Si están trabajando pero no se dan abasto para dar resultados”.En estas fechas decembrinas no descansan, pues siguen con su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos; “no nos cansamos y aquí vamos a estar porque el dolor de una madre es muy grande, el dolor de nosotros es más grande. Nos da mucho coraje ver festividades que hace el Gobernador navideñas, nos da coraje con las autoridades porque ellos si pueden festejar, ellos si pueden tener su mesa completa y poderle dar un abrazo a su hijo en navidad y decirle cuanto lo ama”, concluyó Victoria Delgadillo.