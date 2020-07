Ni hubo reunión con el Gobernador ni hay chance para Villalpando en el gabinete

Es falso que se prepare un eventual relevo en la Secretaría de Gobierno ante el contagio de su actual titular Eric Cisneros Burgos por COVID-19, dado que se encuentra en confinamiento y bajo supervisión médica.



Al confirmar este domingo, que el estado de salud del encargado de la gobernabilidad en el estado es estable y con síntomas leves del virus, también se descartó que el Mandatario estatal sostenga reuniones en palacio de gobierno para analizar un posible cambio en el cargo.



En este sentido, fuentes oficiales que prefirieron el anonimato, desmintieron la presunta reunión de Cuitláhuac García Jiménez con el diputado federal Rafael Hernández Villalpando para relevar a Cisneros Burgos.



Y es que este rumor circuló entre los diversos sectores de la política veracruzana e incluso, sin sustento alguno, se llegó a mencionar el supuesto deceso de Eric Cisneros en algunos medios.



No obstante, fueron fuentes de la propia administración estatal quienes al definir como “poco profesionales” a los autores, desmintieron, primero la supuesta muerte del encargado de la política interna del Estado, así como posteriormente, la eventual reunión del diputado federal con el gobernador del estado.



Cabe recordar que desde al pasado mes de julio de 2018 se habló de Rafael Hernández Villalpando para ocupar la Secretaría de Gobierno, otro rumor que se descartó, por el entonces gobernador electo, quien decidió dar la confianza de ese cargo a Eric Cisneros Burgos, a quien formuló el primer nombramiento que hizo de su gabinete, al presentarlo en la Plaza Lerdo de Xalapa, días antes de tomar posesión.



Incluso, Rafael Hernández Villalpando no es cercano a ningún grupo político del partido MORENA y su trabajo en el Congreso de la Unión ha sido nulo, por lo que no existe posibilidad de que tuviera algún tipo de reunión, ni siquiera laboral, en Palacio de Gobierno.



En tanto, de acuerdo a información oficial y confirmado en redes por el mismo con una fotografía, el secretario de gobierno, se encuentra en buen estado de salud; se reporta como estable y continúa operando a distancia temas de la propia dependencia.