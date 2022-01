Ni la SEV ni el líder del SNTE atienden a afiliados que denuncian corrupción

A quien corresponda:De acuerdo con el e-mail publicado en su portal con el link https://www.alcalorpolitico.com/informacion/actuaran-contra-lider-sindical-sev-por-amenazas-al-personal-enriquecimiento-y-corrupcion-360407.html ,quisiera comentar que cada palabra es cierta.Soy empleado federal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz, acudí a solicitar apoyo a mi Delegación a cargo de Óscar Raúl Argüelles Loyola para un trámite, recibí una actitud prepotente y elitista, ya que en mi caso me pidieron un "moche" para acelerarlo.Como me negué a dar ese dinero, ya van casi dos años de puras falsas promesas, alargan todo el tiempo y dan prioridad a personas que se ven obligadas a pagar o a quien les cae bien o les dan regalitos.Después de ver estas insólitas maneras de operar, acudí a solicitar una audiencia con las autoridades de la SEV y con el secretario general del SNTE, Lázaro Medina Barragán y sólo han servido de tapaderas, ya que al ser negligentes en este asunto de "corrupción" no dudaría que conozcan de los negocios turbios y enriquecimiento de las personas mencionadas, pues conocen este tema y no han hecho nada.Solicito apoyo a la autoridad competente, ya que de los servidores de la educación sólo nos ven como víctimas para hacer negocio y cobrarnos cuotas o "cooperación voluntaria", de la cual nunca entregan cuentas y de las cuales no hay transparencia.Lamentablemente, en la SEV sólo apoyan a la "4T" en pura teoría, porque en la práctica están coludidos con prácticas de corrupción y favoritismos, como pasaba con el PRI y el PAN.Para las actuales autoridades de la SEV, el "No mentir, No robar y no traicionar" sólo quedó en aspiraciones para todo el personal pues terminaron siendo lo mismo y lamentablemente hasta el Gobernador sabe de todo este cochinero y tranzas que siguen ocurriendo.Sólo agregar que a las personas que publicaron la nota, tienen todo mi apoyo así como el de muchos compañeros en la misma situación, que no tengan miedo y que convoquen abiertamente pues yo también tengo evidencia en audio y otras pruebas de lo que antes mencioné.Unidos podemos acabar con el negocio de "Óscar" y de sus allegados dentro de la Secretaría.Muchas gracias.Por favor, omitir mis datos personales.