Ni las ideas ni la tecnología darán consuelo, sólo el rostro de la Madre

Como en otros momentos del año, con la llegada del mes de mayo, además de que florecen los campos, también florece el corazón de los fieles que muestran su afecto filial a la Madre de Jesús.



Son tantos los detalles sencillos -y por lo mismo elocuentes y cargados de gran emotividad- que nuestro pueblo ofrece a María Santísima que es muy difícil quedar indiferentes o sustraerse ante lo que se presencia lleno de piedad, inocencia, gracia, alegría y sinceridad.



Es como si los pastores fuéramos evangelizados por el pueblo mismo que vive su fe de manera emotiva y nos deja el reto de ser más sensibles y expresivos cuando se trata de mostrar nuestro cariño a la Madre de Jesús. Momentos así en los que no se esconde el amor a María Santísima nos ofrecen una oportunidad para seguir ganando corazones hacia la Madre de Jesús y para fomentar su devoción que siempre le dará calor, humildad y expresividad a nuestra fe cristiana.



Junto a esta manifestación entrañable de cariño también nos toca constatar con mucho dolor la indiferencia y las reservas que otros hermanos tienen respecto de María. A veces simplemente se le desprecia por relacionarla de manera directa con la confesión católica. En otros casos se pretende justificar desde la Biblia la decisión de marginarla en la vivencia de la fe.



De manera personal me he encontrado en mi meditación espiritual un texto de Juan Pablo II que me ha sorprendido inesperadamente, ya que lo hemos considerado como un hombre entrañablemente arraigado en la devoción a María Santísima.



Seguramente Dios permitió que Juan Pablo II se inquietara sobre la conveniencia del culto a María para ofrecernos una explicación contundente sobre la necesidad de quererla más, buscarla más y crecer en la relación con la Madre de Jesús.



Aunque nos parezca un poco extraño, por tratarse de un personaje para nosotros indiscutiblemente mariano, en algún momento de su vida Juan Pablo II reflexionaba en estos términos:



«Antes, yo me mantenía en el temor de que la devoción a María pudiera opacar a Cristo, en lugar de cederle el paso. A la luz del tratado de Grignion de Montfort comprendí que en realidad se daba de otra manera. Nuestra relación interior a la Madre de Dios resulta orgánicamente del vínculo al misterio de Cristo. No es entonces que el uno impide ver al otro».



En efecto no se opaca a Jesús ni se corre el riesgo de excluirlo porque María enciende nuestro corazón para amar a su Hijo y para conducirnos hacia Él. María y Jesús están esencialmente unidos en el misterio de la salvación por lo que no se puede buscarlo desconociendo a su Madre y viceversa. La Madre sabe cómo hablarnos de su Hijo y cómo llevarnos hacia Él. También lo podemos decir con las palabras del mismo santo que cita Juan Pablo II: “María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús”.



Jesús no irrumpió en nuestro mundo como un meteorito ni apareció como de repente. El Padre del cielo nos entregó a Jesús por María y permitió que María nos presentara al Mesías, al Salvador del mundo. Si algún día tenemos el temor de exagerar o de extralimitarnos en el culto a María conviene que recordemos esta verdad bíblica.



Procedemos como el Padre que nos entregó a Jesús por medio de María. Por lo tanto, nuestra devoción a María es una forma de imitar al Padre que la escogió para ser la Madre del Salvador del mundo. Lo podemos decir de manera más precisa con las palabras de San Luis María Grignion de Montfort: «El entregarse así a Jesús por María es imitar a Dios Padre, que no nos ha dado a Jesús sino por María».



Ahora más que nunca invoquemos a María para que nos tome de la mano y nos guíe en medio de la tribulación que estamos pasando. A su lado sentiremos la fortaleza y el consuelo de la fe. Como dice el papa Francisco: "María es el arca segura en medio del diluvio. No serán las ideas o la tecnología lo que nos dará consuelo y esperanza, sino el rostro de la Madre, sus manos que acarician la vida, su manto que nos protege".



Si tu corazón tiembla ponlo en las manos de María y ella, que es la Madre del Amor Hermoso, te descubrirá la alegría de fiarte del Señor y caminar con Él, llenando de paz y fortaleza tu vida.