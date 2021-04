Ni oxígeno había para atender eventualidades tras vacunación de docentes, en Orizaba

Médicos quienes pidieron el anonimato, dijeron que la inspección que hicieran autoridades federales y estatales de educación, así como de salud en el Foro Orizaba, sólo fue para tomarse la foto, pues nunca exigieron que hubiera lo necesario para atender alguna eventualidad tras la inmunización.



Los galenos dijeron que uno de los días de vacunación, una maestra se sintió mal, pero los médicos no pudieron darle la atención debida, toda vez que no contaban ni con el material ni con el equipo necesario.



"La verdad es que los compañeros no llevan nada y eso no es culpa de ellos sino de las autoridades que no les proporcionan lo necesario para poder atender alguna eventualidad".



Los entrevistados consideraron que es necesario, que, en jornadas de vacunación tan grandes, como la que se realizó en el Foro Orizaba y donde llegaron trabajadores al servicio de la educación de 56 municipios de la zona de las Altas Montañas, tener un carro rojo, así como oxígeno, pues no se sabe cómo reaccionarán los cuerpos ante la aplicación de la dosis.



Dijeron que luego de que una docente se sintió mal y no le pudieron dar la atención debida, se tuvo que pedir una ambulancia para trasladarla.