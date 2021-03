Ni por proceso penal presuntos “invasores” se retiran de Sierra Alta de Coatepec

A pesar de que 8 líderes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) fueron vinculados a proceso por el delito de despojo de terrenos en la llamada “Sierra Alta” de Coatepec, integrantes de la agrupación permanecen dentro de los predios, en un campamento.



Al respecto, Itzel Jurado Ortiz, asesora jurídica de propietarios del predio Jinicuil Manzo, ubicado en la congregación de Tapachapan, lamentó que de manera voluntaria no se hayan querido retirar del lugar.



Entrevistada, indicó que por parte de los propietarios no existe una intención de lesionar a nadie, no obstante, continuarán actuando legalmente para recuperar su patrimonio.



“Es una pena que aun con todo lo que ha sucedido, ellos no tengan la decisión voluntaria de retirarse, esa ha sido siempre la propuesta desde el inicio, porque por parte de los propietarios jamás ha habido una intención de nada que pueda lesionar a alguien, sólo están protegiendo su patrimonio”.



“No comprendemos porque tendríamos que llegar al final de todo esto a un desalojo que incluso pudiera ser con el auxilio de la fuerza pública, quiero recalcar que eso jamás ha sido la postura de los propietarios pero cualquiera en defensa de su patrimonio lo obligan las circunstancias a llegar a donde se tenga que llegar”, dijo.



Sobre la vinculación a proceso de los ocho líderes, señaló que se trata del inicio formal de un proceso por el delito de despojo, dado que se pudo acreditar tanto el delito como la participación de los inculpados en los hechos.



Abundó que en dicha audiencia se dio el plazo de cuatro meses, para que ambas partes puedan presentar más datos de pruebas, testimonios, peritajes e información que ayude a robustecer la carpeta, esclarecer los hechos y en su caso que haya imputación.



“La audiencia fue muy larga, ahí se volcaron todos los datos de prueba, hay que recordar que en esta audiencia también se decidió el plazo para cerrar investigación complementaria, eso significa que queda abierto un tiempo para que ambas partes puedan ofrecer más datos de prueba que sirvan para robustecer la carpeta”, dijo.



Agregó que se pudo acreditar también el “dolo” en el despojo, ya que la agrupación llegó a invadir los predios con conocimiento de que éstos tienen dueños y escrituras.



En el mismo sentido, precisó que además está pendiente el tema del daño ambiental, el cual también es un delito, por lo que se definirá si es competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General de Veracruz, para poder integrar una carpeta de investigación.



“No queremos que se quede el tema en blanco, porque hemos acreditado el daño ambiental, porque la instalación de un campamento ha dañado especies endémicas y mantos acuíferos, son zonas donde hay estudios técnicos de organismos ambientales, que han establecido esa lesión y que es una zona fundamental para el agua”, finalizó.