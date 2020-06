Ni reducción ni condonación del servicio de luz para Veracruz: Rocío Nahle

No habrá reducción o condonación del servicio de energía eléctrica para Veracruz, afirmó la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García en su visita al Complejo Petroquímico Cangrejera en el sur de la entidad.



Aseguró que todos los estados de la República han hecho esta solicitud y en el caso de Tabasco se logró el beneficio tras años de trabajo.



“Todos los estados de la República han estado pidiendo el ajuste de las tarifas, hay una metodología que es por temperatura, ambiente, pero sobre todo la Comisión Federal de Electricidad es la única que tiene el permiso del suministro básico en todo el país, trae un balance negativo, la CFE la han obligado a comprar electricidad, ellos prácticamente subsidian el conteo y la comercialización y en esa base ha estado ajustando las tarifas de acuerdo a la categoría de las zonas”, dijo en entrevista.



Mencionó que ahora con la contingencia sanitaria se emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para blindar a aquellos que consuman más de 250 kilowatts no va a cambiar la tarifa.



“No va a cambiar su tarifa, porque antes cambiaba, si te pasabas de la cantidad te cambiaban a la siguiente tarifa alta, ahorita no, no hay cambio de tarifa”, indicó.



Reiteró que en Tabasco se hizo el ajuste debido a que se celebraron mesas de diálogo para llegar a este acuerdo.