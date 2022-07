Ni SEV ni Salud hallaron anomalía alguna en Universidad del Conde

Alinaugurar el XXV Congreso Internacional de Medicina Estética y Cirugía Estética y Obesidad, ante más de 1500 cirujanos Estéticos de México y del extranjero, el rector de la Universidad del Conde, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, mostró las actas aprobadas incondicionalmente por las inspecciones que le hicieran la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, instancias que certificaron que no encontraron ninguna irregularidad, Por lo cual la UDC puede seguir operando con normalidad.En el uso de la voz desde el presidium, el Senador de la República por Morena, y Vice Presidente del Senado José Narro Céspedes, invitado especial al Congreso, mostró su beneplácito y apoyo a la institución educativa que una vez más demostró su legalidad, tras señalamientos injustificados.La Universidad del Conde mostró su fortaleza en el Magno congreso, cuando la comunidad de médicos estéticos acudió en su totalidad para conocer y actualizarse sobre los últimos avances en esa materia en el mundo, para lo cual contó con la presencia de especialistas de talla internacional que compartieron conocimientos.La UDC se encontraba en una vorágine de señalamientos, cuando en junio pasado desde la conferencia mañanera, una youtuber acusó ante el Presidente de la República que de esa institución de Veracruz egresaban personas que ni medicos eran y que hacían cursos de únicamente 6 meses y que por ello estaba muriendo mucha gente, señalamientos que nunca pudo demostrar.Eso motivó que tanto el Presidente de la República como el gobernador del Estado de Veracruz, ordenaran una investigación a fondo para conocer la situación real de la Universidad del Conde, lo que derivó en una serie de inspecciones por parte de las autoridades en materia de salud y educación estatales.La Universidad del Conde, con sede en Coatepec, fue objeto de una inspección primero de la Secretaría de Salud estatal cuyo resultado fue que no encontraron ninguna irregularidad y que no existía alguna objeción para que pudiera seguir operando.La segunda inspección que la Universidad del Conde acreditó cabalmente, fue la de la Secretaría de Educación, cuyos auditores tras revisiones de más de 16 horas tampoco encontraron irregularidades ni legales ni técnicas, por lo cual procedieron a extender el documento que acredita que no existe objeción para que la escuela siga funcionando como hasta hoy.En su discurso ante 1500 congresistas de todo el país, el rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez, mostró en pantallas ambos documentos diciéndole a sus agremiados y estudiantes, todos especialistas en medicina estética, que la universidad seguía de pie con reconocimientos nacionales y en el extranjero, sin que nadie pudiera detener su desarrollo académico.Conde Pérez acusó que todo se debió a un señalamiento de una youtuber irresponsable qué virtio falsos señalamientos que con las inspecciones se ha demostrado que han sido falsos."No es posible que desde una tribuna tan importante donde está el Presidente de la República, una persona sin escrúpulos haga señalamientos Y terminé afectando la reputación de gente honorable, decente y ttabajadora, lo que en realidad da mucho miedo pero reconocemos la mesura del Presidente de la República al pedir que se haga una investigación para esclarecer las cosas, lo que finalmente sucedió". Dijo Marco Antonio Conde.Por ello, Conde Pérez externó su respaldo y apoyo tanto al Presidente de la República como al Gobernador del Estado, porque con las inspecciones se le ha dado a la UDC la oportunidad de ir esclareciendo cada uno de los señalamientos.Asimismo, dijo que la youtuber está siendo objeto de más de cien denuncias penales por parte de médicos que se han sentido afectados en su integridad moral, por una ligereza de alguien que no es periodista profesional y que sin embargo le han dado el acceso a cuestionar al Presidente.Por otra parte, Marco Antonio Conde Pérez junto con el senador José Narrose pronunciaron por la desaparición de la CONACEM, ese organismo privado que dejó Felipe Calderón a una empresa privada para que se encargara de certificar a los médicos del país en todas sus especialidades, quitándole al Estado la rectoría en la certificación de la comunidad médica nacional."Estamos con el presidente cuando dice que está en contra de la mafia del poder -dijo Conde Pérez-, y esa mafia del poder la representan los empresarios beneficiados de la CONACEM que obtienen ingresos por certificaciones de hasta mil millones de pesos al año, de los cuales no se sabe en que se utilizan".Y reveló que "Todo esto, lo de la youtuber y los señalamientos son en respuesta a que yo he sido el único médico en el país que se ha atrevido a alzar la voz contra la CONACEM y pedir que esta desaparezca por ser una agrupación mafiosa que Felipe Calderón le heredó a sus amigos".En el XXV Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Estética realizado en el Hotel Fiesta Americana Reforma en CDMX, mientras Marco Antonio Conde Pérez escuchaba de los mil 500 médicos estéticos el coro ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! Aseguró que el próximo congreso será en el puerto de Veracruz, "porque si algo hemos hecho bien, es apoyar al Estado con una fuerte derrama económica que tan solo en la capital Xalapa representa 1000 hospedajes al mes, apoyo a las mujeres con programas estéticos gratuitos, asimismo a la niñez al fomentarles el deporte todo pagado desde las categorías infantiles hasta las mayores, donde hemos resultado campeones nacionales y de ligas extranjeras, y lo vamos a seguir haciendo porque somos orgullosamente veracruzanos". Puntualizó.