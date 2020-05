Ni Sindicato ni Gobierno: “Nadie nos felicitó”, lamentan enfermeras de Veracruz

Personal de enfermería del Hospital Regional de Veracruz lamenta que no recibieron ningún reconocimiento por parte de las autoridades del nosocomio o por parte de la Secretaria de Salud por el Día de la Enfermera este 12 de mayo, pese a estar al frente en la lucha contra el Coronavirus.



Si bien están conscientes de que debido a la pandemia por el COVID-19 no se puede realizar celebración, esperaban que por lo menos se hiciera un pronunciamiento para destacar el desempeño que realizan en esta emergencia sanitaria.



"Nadie nos felicitó, obviamente por la contingencia no se va a hacer ningún festejo pero mínimo un detalle, alguna felicitación para los compañeros pero nada, sólo entre nosotros para que no pase desapercibido algunos nos dimos un detallito, después de todo el trabajo que se está dando", dijo una de las enfermeras del nosocomio.



Dada las condiciones del sector salud, no esperan alguna bonificación económica pero por lo menos que se reconociera el trabajo que han realizado.



"Ni la Secretaria General (del sindicato), nada", lamentó otro de los enfermeros del Hospital Regional de Veracruz".



No obstante, lanzaron felicitaciones para “los y las guerreras del coronavirus” que en plena contingencia se mantienen en sus puestos, se tuvieron que reconocer entre el personal de enfermería la labor que por años han realizado pero que en estos momento requiere de mucho más valor.