Ni SSP ni Fiscalía quieren actuar contra invasores de predios, en Veracruz Puerto

En la ciudad de Veracruz, la falta de apoyo de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) y la ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado que incrementen de forma alarmante las invasiones en predios.



El director del Instituto Municipal de la Vivienda, Gerardo Zamora Garrido, acusó que la Policía Estatal se niega a participar en el desalojo de familias invasoras y los funcionarios de Ministerios Públicos desconocen o carecen de disposición para hacer cumplir la ley.



"Es como si existiera un vacío de poder en el Estado, porque la Fiscalía no actúa adecuadamente y como no tenemos a la Policía a nuestra orden, no podemos hacer el desalojo desde el principio, no quieren ir los policías y entonces en ese vacío de poder, la gente se aprovecha de esa situación.



“El Ministerio Público me dice que yo no puedo denunciar si yo no demuestro que soy el propietario, ¿pero yo cómo voy a demostrar que soy propietario de un vaso regulador que nadie tiene escrituras? Pero es un delito ambiental, entonces el MP no puede hacer nada y yo tengo que permitir que estén ahí”, dijo.



El funcionario municipal dijo que existen varias zonas del municipio donde el problema de las invasiones ha ido en aumento, como en la zona del kilómetro 13.5, Valente Díaz, Camino Real y otras más, situación que no han podido frenar.



También lamento que las autoridades no se preocupen por esta situación, porque se trata de invasiones que ocurren, en la mayoría de los casos, en los alrededores de lagunas o vasos reguladores, donde comienzan a rellenar causando daño ambiental.