Ni un alcalde se irá sin devolver dinero perdido, advierte ORFIS

La auditora general del Estado, Delia González Cobos dijo que, aunque los municipios de Veracruz están por cambiar de administraciones municipales, los gobiernos salientes no se irán sin responsabilidad de los recursos que resultaron con presunto daño patrimonial.En entrevista sobre este tema, la auditora adelantó que en breve realizará una reunión con diputados del Congreso del Estado y autoridades que tengan injerencia en la recuperación de recursos públicos desviados por servidores y exservidores públicos.Al recordar que durante la cuenta pública 2020 se recuperaron más de 196 millones de pesos de dependencias y municipios que reintegraron montos derivados de observaciones por malos manejos, González Cobos dijo que es una demanda social que no haya impunidad.“A nosotros nos corresponde presentar las denuncias correspondientes, iniciar los juicios y una vez resueltos, la recuperación de esos recursos ya corresponde a otra autoridad”, dijo al enfatizar que participan diversas dependencias para lograr estos objetivos.En ese sentido, la servidora pública añadió que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) está atento y pendiente “porque la ciudadanía observa, advierte y eso es muy importante que se vea que no hay impunidad y que vamos a seguir trabajando sobre esa línea”.La auditora enfatizó que es importante que los veracruzanos sepan que se están haciendo esfuerzos para recuperar los recursos que fueron extraídos ilegalmente de las arcas.Reiteró que cada seis meses se hace una evaluación de seguimiento de la que se informa al Congreso, pero es necesaria una reunión para abordar exclusivamente el tema y no haya impunidad.