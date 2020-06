Ni Veracruz Puerto ni Boca del Río iluminaron Palacios con colores de la diversidad sexual

Lamenta el presidente de la Asociación LGBTI "Jarochos", Guillermo Izacur, que los Alcaldes de Veracruz y Boca del Río se hayan negado a iluminar los Palacios Municipales o pintar líneas peatonales en el marco de la conmemoración de la lucha gay.



Señaló que el argumento es que no había recursos y habría reclamo de la ciudadanía que se invirtiera en estas acciones, sobre todo en medio de la pandemia por el COVID-19.



"Que la gente iba a decir que por qué iluminaban y no tapaban baches, entregaban despensas. Entonces ahí viene la discriminación, o sea por qué les hago caso y no puedo apoyar un día tan especial para nosotros. Esto ya tiene 51 años que no pasa nada".



Criticaron que, no obstante, se comprometieron a no llamar a aglomeraciones e incluso donar la pintura, la propuesta no fue aceptada por los ediles, a diferencia de otras ciudades como Xalapa.



"Les dijimos que sería como en Xalapa, que sólo fueron 4 líderes pero no fue la gente, todo fue virtual. Me pusieron mil excusas, en Xalapa sí se iluminó (...) aquí ni Veracruz, ni Boca del Río".



Este último año, para la comunidad que lucha por la diversidad sexual, no hubo avances, debido a que se excluyó de la reforma al Código Civil de Veracruz el tema de los matrimonios igualitarios.



Actualmente en el Estado, se realizan los matrimonios entre personas del mismo sexo pero sigue siendo a través de amparos.



"No ha habido ningún avance porque lo único que hicieron fue el concubinato y los divorcios pero eso no favorece a la comunidad, el concubinato ya existía, siempre se hace bajo juicio y es lo mismo y ellos según ahí nos están ayudando. Seguimos el avance legalmente, todo lo seguimos haciendo bajo amparo como los matrimonios".



De acuerdo con Guillermo Izacur, los casos de agresiones y discriminación continúan, por lo cual la lucha contra la homofobia y la igualdad debe refrendarse.