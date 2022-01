Niega alcalde de Boca del Río que su tesorero esté inhabilitado

El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, aseguró que su tesorero Abel Cuevas Melo no se encuentra inhabilitado del servicio público, por lo que este domingo lo presentó de manera oficial como parte de su gabinete.Esta mañana se realizó la presentación de los funcionarios que forman parte de su gobierno durante el periodo 2022-2025, incluyendo Cuevas Melo y el al ser cuestionado al respecto, dijo que si su tesorero estuviera inhabilitado, no lo hubiera nombrado.“Tiene toda la capacidad y la experiencia es una persona decente es una persona honorable y no está inhabilitado como salió en una nota, por eso lo propuse en cabildo”, señaló el alcalde sobre su tesorero.Sin embargo, sigue sin entregar la constancia de No Inhabilitación por parte de la Contraloría General del Estado, que la regidora octava, Cristina Morales le solicitó en la primera sesión de Cabildo realizada el sábado, pero dijo “se le va a enviar”.El alcalde Unanue Abascal, adelantó que el día de mañana dará información sobre el impuesto predial, los puntos donde las personas podrán realizar su pago y descuentos especiales para jubilados, pensionados y adultos mayores de la ciudad.