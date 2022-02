Niega Alcalde de Cuitláhuac que PMA lo presione para tirar su basura en Nogales

Niega Alcalde de Cuitláhuac que sea presionado para que tire su basura en el relleno sanitario Colorines de Nogales y dijo que ha estado probando dónde le sale más económico, si tirar en Medellín de Bravo o en Nogales.“Tiramos en Medellín unos viajes para probar pero es la misma distancia; lo que queremos es ahorrarnos un poco de combustible pero es la misma distancia, no se ahorra nada”.No obstante, dijo que ya está en tratos con el basurero de Nogales, donde aun cuando no especificó cuánto les cobran por tonelada de basura, señaló que ahí depositarán sus desechos y que aún no cierran la negociación, según el munícipe.Al preguntarle que tanto hay de cierto que están siendo presionados los Alcaldes por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) para que tiren su basura en Colorines y que con ese fin clausuraron el basurero regional de Cuitláhuac, Rico Martínez aseguró que la indicación es que tiren su basura en cualquier basurero que esté regularizado.Los que es un hecho es que los Alcaldes de la región de Córdoba enfrentan un grave problema para arrojar sus desechos, luego que la PMA clausuró el basurero de Cuitláhuac y les instruyó que deben llevar la basura hasta la ciudad de Nogales, al relleno sanitario de Colorines, relleno que la misma PMA ya había declarado como inoperante porque había cumplido su periodo operacional para seguir recibiendo basura.