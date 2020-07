Niega Alcalde de Orizaba que mandará a la Guardia Nacional contra personal del IMSS

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, negó que haya pedido que la Guardia Nacional o que la Policía Municipal desalojaran a los trabajadores del IMSS que se manifestaron este jueves afuera del Hospital General Regional para exigir insumos médicos.



Y es que durante la protesta, llegó el dirigente sindical, Juan Carlos Perzabal Castillo, quien pidió a los trabajadores que entraran al auditorio del hospital para dialogar pero como éstos se resistían, les comentó: "el Presidente Municipal está girando instrucciones hasta para pedir la Guardia Nacional, ¿qué necesidad?".



Por estas expresiones, el munícipe decidió trasladarse al nosocomio del IMSS para dejar en claro que no giró tal instrucción.



"Nosotros hemos sido muy solidarios con todo el personal del Seguro Social y con todo el ejército de esta gente que ha enfrentado la batalla del COVID-19. Sí le hablé por teléfono al Secretario General y le pedí que desbloquearan la Oriente 6, le dije que en lugar de interrumpir el tráfico platicaran en la explanada del hospital pero no pedí, ni mandé, ni a la Policía ni a la Guardia Nacional, porque no tengo injerencia sobre la Guardia, pues no soy todo poderoso".



Recordó que el Ayuntamiento de Orizaba ha tratado de ayudar con la donación de insumos para el personal del IMSS, que tiene una gran admiración porque están en el campo de batalla pero que también, dijo, deben pensar en que estrangulando una arteria muy importante para la ciudad, cerrándola como hoy lo hicieron, dañan a los orizabeños.