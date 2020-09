Niega Ayuntamiento que se vaya a concesionar relleno sanitario de Xalapa

El Ayuntamiento de Xalapa confirmó que la empresa particular EQXA SA de CV ganó un contrato por más de 40 millones de pesos para los trabajos complementarios y de ampliación del relleno sanitario de El Tronconal.



El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, señaló que la cifra mencionada en medios de comunicación se trata del importe con el que se realizan obras principales y complementarias, mismas que al finalizar, quedarán bajo el control del Ayuntamiento.



"Esos 44 millones son por la obra de construcción de la nueva etapa del relleno sanitario y obras complementarias. Reparación de las cosas que nos dejó mal Veolia y ampliar la celda nueva. No es ninguna concesión, es un contrato de obra".



Lo anterior, luego de que se diera a conocer que dicha compañía fue acusada de fraude al no entregar obras en el municipio de Zacualpan en la sierra de Huayacocotla.



Olivo Escudero explicó que la adjudicación del contrato se hizo a través de una licitación pública nacional conforme a derecho.



Además, indicó, al concluir las nuevas instalaciones en el relleno sanitario, podrían recibir los residuos sólidos de otros municipios mediante el pago directo al municipio de Xalapa.



"Esto es un contrato de obra. Terminan ellos en febrero o marzo y nos entregan las llaves de lo que construyeron y nosotros seguimos operando como hemos hecho desde que se lo quitamos a Veolia. Nosotros podríamos, a partir de que nos entreguen esa celda, recibir residuos de los municipios aledaños y recibir un pago pero al municipio directamente", concluyó.