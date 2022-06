Niega Congreso recursos extras a Ayuntamiento de Tancoco para pagar laudo

El Ayuntamiento de Tancoco tendrá que pagar por sus propios medios el laudo laboral número 405/2013- I por un importe de 479 mil 828.12 pesos, más los incrementos que se originen por actualización que a la fecha del pago se produzcan, ya que no recibirá recursos extraordinarios para tal fin.El Cabildo había aprobado por unanimidad solicitar al Congreso del Estado recursos extraordinarios para dar cumplimiento a la sentencia a favor de José Peralta Cruz, exempleado despedido en el 2013, sin embargo, la petición fue desechada.“Esta administración municipal no cuenta con los recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia, por lo que recurre a esta Soberanía solicitando la asignación de recursos extraordinarios”, se asentó en el Acta de Cabildo 019/2022.El Congreso, a través de la Comisión de Hacienda Municipal, contestó que solamente está facultado para autorizar la Ley de Ingresos de los Municipios en los plazos y términos que marca la respectiva norma, a efecto de que éstos puedan cubrir todas sus necesidades operativas.La ampliación presupuestal de recursos económicos no contemplados o extraordinarios en las respectivas leyes de ingresos de los municipios está fuera de las facultades de la Legislatura.En ese sentido, el Congreso del Estado no se encuentra facultado para dotar de presupuesto a los Municipios de la entidad, ni designar recursos extraordinarios para hacer frente a obligaciones derivadas de condenas emitidas por autoridades jurisdiccionales, del trabajo o de cualquier índole.Por esa razón, deberá ser el propio Ayuntamiento, a través de sus áreas administrativas y en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable, quien realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral número 405/2013-I.