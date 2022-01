Niega Cuitláhuac García “diferencias” entre Rocío Nahle y Eric Cisneros

No hay diferencias ente el Secretario de Gobierno de Veracruz y la secretaria de Energía (SE) Rocío Nahle. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que la inasistencia de Eric Cisneros Burgos al “Foro sobre la Reforma Eléctrica”, que encabezó la titular de la SE el sábado en Boca del Río, se debió a que el funcionario estatal tuvo que acudir a un chequeo médico programado en esa fecha.Durante conferencia de prensa y al ser cuestionado con respecto al por qué el encargado de la gobernabilidad no asistió al evento que se llevó a cabo en el World Trade Center de Boca Del Río, lo que generó especulaciones, el Mandatario descartó que haya diferencias entre su secretario de despacho y la funcionaria federal.Aclaró que Cisneros Burgos le informó sobre el tema, donde además se excusó con la Secretaria de Energía ante su inasistencia al evento organizado por los diputados federales.“El Secretario se checa la salud como todos lo hacemos, no podemos invadir su vida privada, ese día tenía cita y me informó tenía que atenderse. Él me dijo que lo disculpara, se disculpó con Rocío Nahle”, apuntó.Asimismo, el Mandatario descartó que la no asistencia del presidente del Congreso federal se deba a diferencias políticas, pues aclaró que hubo representación a través del coordinador de la bancada de MORENA, Leonel Godoy.“Y del Congreso federal hubo representación, vino Leonel Godoy coordinador de los diputados de MORENA”, finalizó el Gobernador de Veracruz.