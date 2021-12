Niega defensa de Javier Duarte aprehensión por desaparición forzada

La noche de este lunes, la defensa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa negó que se haya ejecutado una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas en contra del exmandatario, como fue difundido por la Fiscalía General de la Ciudad de México.En ese sentido, la defensa de Javier Duarte, hoy preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, señaló que el exmandatario cuenta con una suspensión provisional vigente que impide que se ejecute cualquier orden de aprehensión en contra de su cliente, señalando que, de hacerlo, las autoridades estarían cometiendo el delito federal de violación a una suspensión, previsto por el artículo 262 de la Ley de Amparo.Al respecto, señaló que el pasado viernes 3 de diciembre, sin respetar las formalidades legales, dos personas que no se identificaron “notificaron” a Duarte de Ochoa de la existencia de una orden de aprehensión en su contra, reiterando que la misma no fue ejecutada, ante la existencia de una suspensión provisional a su favor.Asimismo, el abogado Pablo Campuzano, que encabeza la defensa legal del Exgobernador, argumentó que la autorización otorgada por el Gobierno de Guatemala para ampliar la extradición de Javier Duarte para que pueda ser juzgado por desaparición forzada no es una decisión definitiva, pues impugnaron la decisión en aquel país, sin que exista resolución final por parte de los tribunales guatemaltecos.Finalmente, el defensor de Javier Duarte desestimó la acusación por desaparición forzada de personas que pesa sobre su cliente, alegando que se basa en hechos falsos que le fueron imputados como parte de una campaña de desprestigio en su contra, que tuvo fines político-electorales, resaltando que todos sus coimputados gozan de su libertad.