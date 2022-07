Niega directora de Salud venta ilegal de mascotas y animales exóticos en Xalapa

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Alarcón Ricardez, rechazó que en la ciudad haya venta de animales en espacios prohibidos para ello, afirmando que en los casos en que se ha reportado tal situación, al acudir a inspeccionar, no se ha encontrado la comercialización de mascotas o de especies exóticas.Indicó que el área a su cargo en coordinación con la Comisión Edilicia de Salud y la Dirección de Seguridad Pública realiza operativos en la ciudad para evitar que se violente la Ley en ese sentido.“Hablan oye Olga en tal lugar están vendiendo unos perros, ahí vamos, fue un fin de semana, en un mercado, pero no había nada, entonces a lo mejor el perrito iba acompañando al dueño, no lo sé, pero hasta el día de hoy no tenemos eso que se comentó", manifestó.En la entrevista, Alarcón Ricardez recordó que al inicio de la administración llevaron a cabo un operativo, a propósito del 6 de Enero, cuando los niños acostumbran a pedir una mascota como regalo de Reyes, del que no se detectó la comercialización ilegal de animales.“Nosotros hacemos operativos, el 5 de enero hicimos un recorrido con Seguridad Pública y nuestro regidor que lleva la comisión Martín Espinoza, fue Seguridad Pública, fue la brigada de Salud, fue la Unidad de Salud Animal y obviamente personal de salud (...) Sin embargo, no encontramos ningún lugar donde se estuvieran vendiendo perros y gatos", aseguró.La funcionaria xalapeña que ese día sólo encontraron una persona que vendía peces, por lo que le pidieron que los retirara y lo hizo, "hasta ahorita es lo único que hemos encontrado”.Al aseverar que las inspecciones son constantes, acotó que si hay pruebas de la venta de animales como una foto o un video, desde la Dirección de Salud Municipal le dan atención inmediata, "porque sabemos que está prohibido, es ilegal”.No obstante, pidió a las personas hacer las denuncias de manera formal y no a través de redes sociales, para que tengan la seriedad debida.“Si hay una denuncia a donde debe corresponder que es a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca), posteriormente a eso nosotros entramos. Aquí se tiene que hacer la denuncia directamente a Fedayca que tiene que hacer su labor y nosotros apoyar en lo que esté en nuestras manos. Nosotros no podemos actuar a menos que haya una denuncia”, aclaró.