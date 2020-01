Niega Directora del DIF de Veracruz que solicite apoyo con fines personales

Luego de que la directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, señaló al DIF Municipal de Veracruz de gestionar apoyos con fines personales, la directora del organismo en el puerto, Yamileth Herrera, rechazó que se haya requerido ayuda con esas intenciones.



Asimismo señaló que los apoyos que se proporcionan a través del Gobierno del Estado, son insuficientes ante la demanda de la población vulnerable y porque es de los municipios más grandes del Estado.



La Directora del DIF municipal aseguró que las solicitudes de ayuda se han realizado de manera institucional.



“Bastones, andaderas, de esa cantidad sólo se recibieron 50, de aparatos auditivos tenemos una lista, de 300 sólo se recibieron 38, más o menos, no es que no estemos recibiendo, si no que consideramos no es suficiente. Las solicitudes están por escrito y están los expedientes”.



Si bien, la ayuda ha llegado, se disminuyó en más del 50 por ciento, por ejemplo de aparatos funcionales en el 2018 recibieron 250 y en el 2019, sólo 50.



“No sé a qué se refiera con personales, no cuento con ningún familiar con discapacidad, ni la presidenta, no sé a qué se refiera, debería considerar si los apoyos que da son suficientes, tenemos una larga lista de espera pidiendo apoyos de aparatos auditivos y aparatos funcionales”.



Pidió a la Titular del DIF Estatal que haga un análisis de la situación de Veracruz, considerando que ocupa el lugar número dos en la entidad con mayor número de personas con capacidades diferentes.