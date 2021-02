Niega dirigente nacional de Fuerza por México ser “partido satélite” de MORENA

Veracruz “se pintará de rosa” con los buenos resultados en el proceso electoral 2020-2021 y Fuerza por México estará dentro de las tres principies fuerzas políticas en la entidad, auguró el dirigente nacional de FXM, Gerardo Islas Maldonado, luego de tomar protesta al ex Secretario General del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



“Si llegan más Vicencios y más Reginas, seguramente vamos a ganar todo el Estado y lo vamos a pintar de rosa”, expuso.



Durante entrevista posterior a la asamblea realizada en el municipio del Coatepec, el líder partidista nacional, negó que el instituto político que representa sea satélite de MORENA, tal como se ha señalado recientemente por su cercanía a la ideología que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“No somos un partido satélite de MORENA, ni le hacemos el caldo gordo a nadie. En la elección vamos a ganarle a todos los partidos. Respaldamos al Presidente de la República, si le va bien a López Obrador, le va bien a todos los mexicanos. Pero le llevaremos a los ciudadanos las respuestas a sus necesidad, que en el caso de Veracruz, MORENA no ha dado”, afirmó.



Tras el evento donde se definieron nuevos cargos y militantes, sostuvo que FXM tiene las puertas abiertas y no etiqueta a las personas que quieren adherirse a éste por su origen.



“Bienvenidos todos aquellos liderazgos que no encontraron en sus partidos, el respaldo de dirigencias que pareciera que trabajan para un club de amigos, en los que solamente los compadres, los vecinos, los socios, son los que tienen las candidaturas”, afirmó.



Reiteró que en FXM no importa sin vienen del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) o del de la Revolución Democrática (PRD), lo que se requiere “es que sean personas honestas, comprometidas y que tengan proyectos”.



Islas Maldonado dijo que requieren reforzar la inclusión y no dejar fuera a nadie, agradeciendo a las dirigencias nacionales de otras fuerzas partidistas, por sus malas decisiones, puesto que a su consideración, eso hizo que muchos de sus correligionarios las abandonaran y se unieran al instituto político que lidera.



Cuestionó que esos partidos minimicen y muevan “como piezas de ajedrez” a los futuros candidatos, dejando de lado el talento, el trabajo y el respaldo de la ciudadanía a la hora de tomar las decisiones.



De igual modo, se dijo sorprendido del fortalecimiento que tendrá Fuerza por México con la adhesión de dos nuevos liderazgos, el del ex morenista Gonzalo Vicencio Flores y la ex priista, Regina Vázquez Saut.



“Esta incorporación seguramente nos llevará a ganar presidencias municipales, diputaciones, nos pone en los dos dígitos y nos pondrá dentro de las tres fuerzas políticas a nivel estatal, como lo estamos haciendo en todo el país”, destacó.



Gerardo Islas sostuvo que el enemigo a vencer el 6 de junio es el COVID-19, por lo que pidió a los gobernantes que no usen la pandemia como motivo político; y a los ciudadanos que no quieran salir a votar, que no vendan su sufragio a quienes buscan ganar las elecciones con estas acciones.