Niega exconductor de televisión que promueva terapias de reconversión para homosexuales

Tras las manifestaciones de activistas por los derechos humanos, el conductor Franco Clark afirmó que no promueve las "terapias de conversión" de personas homosexuales, como señalaron durante su conferencia el pasado jueves.



No obstante, reconoció promover las "terapias de reintegración de atracción al mismo sexo", a través de pláticas para que las personas se den cuenta de que su gusto sexual es producto de la carencia de afecto.



Una prueba de los resultados de éstas, es que él se curó de la homosexualidad.



"Hasta el momento, no hay ninguna persona que me haya llevado a esas terapias de conversión que dicen que le ponen electrochoques en los testículos. Contrario a eso, sí aplaudo las terapias de reintegración de atracción al mismo sexo, existen grandes terapeutas en México y casos sumamente interesantes de personas que hoy en día son felizmente casados, que tienen hijos".



El reportero de espectáculos acusó a la senadora Patricia Mercado de utilizar este argumento para denostar el movimiento que promueven, por ello, lo señalan de fomentar las terapias de conversión con fines políticos.



Aseguró que detrás de esta campaña, está el Movimiento de Regeneración Nacional.



"Estas terapias de conversión, que anuncian estas Senadoras de una manera que tiene un fin político, se ocuparon para personas en los años 50 para los alcohólicos. Se están aprovechando estos políticos de la vulnerabilidad de la comunidad (gay)", dijo.



Franco Clark, quien se hizo famoso como Mauricio Clark, afirmó que la homosexualidad es una "adicción", derivada por carencias afectivas sexualizadas.



En la actualidad, es integrante del Frente Nacional por la Familia.