Niega Frente por la Familia que vaya a “secuestrar” el Congreso este jueves

Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) señalaron que es de preocupación que en bancadas como las de MORENA, exista confrontación, cuando lo que deberían de hacer es escuchar al pueblo.



Al respecto, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del Frente Nacional por la Familia, dijo que no todos los legisladores de dicho partido están a favor de la reforma al Código Civil.



"Están entrelazados en una confrontación entre ellos terrible. Es curioso que acusen a la sociedad de encono, cuando en sus mismos grupos parlamentarios y en sus mismos partidos este encono es hasta armado. Porque recordemos que las asambleas estatales terminaron, se suspendieron por la presencia y detonación de armas de fuego. Lo que se dio (en) fotos no fue una escucha del pueblo, fue hablarle a sus cuates para respaldarse", expuso.



En ese sentido, explicó que ya se han acercado con legisladores de MORENA que respaldan al FNF, situación que se ha repetido en otros Estados.



"MORENA está inmersa en una batalla interna en donde un grupo quiere imponer lo que es la ideología de género como rasgo definitorio, no sólo de MORENA, sino de la Cuarta Transformación pero vemos en contraste que en los 18 años de campaña de López Obrador, no hubo ofrecimiento ni de aborto, ni de matrimonio del mismo sexo".



Así también, descartó que vayan a “secuestrar” el recinto legislativo o que se vaya a impedir el acceso a los diputados el próximo jueves, sino que van a “abrazar” el Congreso del Estado para hacer escuchar la voz del pueblo.



“Nuestra posición es ir a abrazar al Congreso, nuestro objetivo es que a cada legislador que vaya a llegar, ahí le vamos a externar nuestra posición. Nuestra intención no es secuestrar el Congreso, no impediremos el acceso al Congreso, sino (que) vamos a abrazar el Congreso", explicó.



Mediante una carta dirigida a los diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, solicitaron votar en contra de las propuestas de modificación al Código Civil, que “minimizan el concepto de matrimonio y debilita a la familia”, concluyó.