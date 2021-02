Niega Gobernador corrupción de funcionarios de “alto rango” con programas sociales

El titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, negó que se esté haciendo mal uso de los programas sociales en Veracruz, sobre todo por parte de funcionarios de alto o medio rango, aunque reconoció que algunos de “bajo rango” han incurrido en malas prácticas.



“En general no, no ha habido mal manejo. Al menos de las autoridades de más arriba hacia abajo, no. Abajo siempre hay quien quiere abusar de los programas, nosotros lo hemos visto. Descubrimos el despacho que estaba promoviendo los microcréditos y les cobraba mucho a las personas, entonces lo denunciamos”, expresó al negar que se encuentren irregularidades en la entrega de apoyos federales por parte del programa “Sembrando Vida”.



Además, dijo que similar situación ocurrió con algunos líderes que engañaron a personas con unos préstamos. “Ese tipo de personas van a existir pero por fortuna la gran mayoría de la sociedad no es así. Hay una conciencia social importante. Algo de lo bueno que se rescata de la humanidad en estos tiempos difíciles es el humanismo y la gente sale a flote inmediatamente”.



Al igual que el Presidente de la República, aseveró que en el país se cuenta con un banco de valores muy integrados, gracias a que en las comunidades indígenas ya existía ese humanismo y valores. “Echarle la mano al prójimo, respetar, auxiliar, trabajar en comunidad. Eso se quedó y por lo tanto ahora en estos días hay gente que actúa de manera honesta”.



Con relación a los supuestos actos de corrupción en el Programa Federal “Sembrado Vida”, dijo que el Gobierno de México ya aclaró que se van a hacer las investigaciones.



“Por ejemplo, hay un hecho que fue falso, que más bien fue con ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, que habían dicho que Nuevo León se había generado (…) lo que tenemos ahora es que cuando surge alguna situación indebida se investiga, no se tapa. Se va a investigar quiénes son los responsables de estar desviando recursos”, afirmó.



Cuitláhuac García Jiménez recordó que uno de los principios de su administración es el combate a la corrupción “y quien no lo quiere entender, pues lo va a entender cuando se le descubra que anda haciendo las cosas chuecas. Aquí ya no hay perdón. Para empezar, se les despide”, advirtió.



Finalmente, comentó que de esta manera se evita que la corrupción penetre en estos programas sociales. “Qué mejor que el Presidente sea quien esté dando estas instrucciones, entonces van bajando, así que si las hubiera se van a investigar sin duda alguna”.