Niega Gobernador desabasto de medicamentos en clínica de Oluta

En la clínica del municipio de Oluta que administra la Secretaría de Salud del Estado no hay desabasto de medicamentos, afirmó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.Durante entrevista realizada en el municipio de Las Vigas, donde presenció las acciones de combate a incendios forestales, el Jefe del Ejecutivo del Estado manifestó que se lleva a cabo una revisión ante señalamientos de la población.Sin embargo, de manera enfática, el Mandatario estatal dejó en claro que en la clínica que se ubica en Oluta no hay desabasto de medicamentos, ni equipo quirúrgico.“No es así, lo estamos revisando, no es así, estamos actuando, no había desabasto”, aseguró ante los cuestionamientos de la prensa.Y es que circularon versiones de ciudadanos, respecto a que los pacientes tenían que comprar y llevar sus medicamentos para ser atendidos.Por lo anterior, el Gobernador señaló que se realizará una revisión en la clínica, sin embargo, reiteró que el informe que tiene es que no hay desabasto.