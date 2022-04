Niega Gobernador irregularidades en consulta de revocación en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que es falso que en algunas casillas instaladas para la Revocación de Mandato en la Entidad se hayan registrado más votos que el número total de electores que podían ejercer su derecho en las casillas. Por el contrario, manifestó que en esta entidad hubo amplia participación, donde Tuxtilla y Emiliano Zapata fue donde hubo mayor número de votantes y en otros municipios ciudadanos no pudieron votar por falta de boletas, como en el caso de la casilla especial en Xalapa.Y es que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), señalaron que en entidades gobernadas por MORENA, en algunos centros para sufragar hubo 101 y 102 por ciento más de opiniones de las que deberían ser, dejando entrever que fue una irregularidad y citando el caso del municipio de Pánuco.“No, eso es falso, en ninguna casilla, el municipio más alto de participación ciudadana fue Tuxtilla, seguido de Emiliano Zapata, pero en unas casillas”, manifestó al aclarar que lo que ocurrió es que se superó el límite mínimo de 40 por ciento de asistencia de votantes, que prevé la Constitución para que el resultado fuera vinculante (lo que no se logró a nivel nacional).El que Veracruz haya sido el cuarto Estado que más sufragios aportó a este ejercicio de democracia directa, consideró que se debió a que aquí se le tiene “mucho aprecio” al presidente Andrés Manuel López Obrador.“(Los ciudadanos) querían utilizar este mecanismo que fue propuesto por el Presidente, y querían también obviamente refrendar el apoyo que se le tiene de Veracruz, fue en tranquilidad y la gente salió a expresarse, lo cual es muy bueno porque ya es un aprendizaje democrático”, resaltó.García Jiménez recordó que después de esta consulta vienen campañas de cultura democrática que impulsa el propio INE, por lo que allí se le deberá informar a la gente que existe este ejercicio que pueden activar para sacar del poder a alguna autoridad que no esté haciendo bien su trabajo.Una vez más acusó al ente comicial de “boicotear” su realización al instalar menos casillas, disponer de pocas boletas en las casillas especiales y no informar adecuadamente a las personas adultas mayores del sitio donde podían ir a emitir su opinión.“Ustedes pudieron observar preguntando a la gente de qué estaban molestos, de que les escondieron las casillas, que no había boleta, que no pusieron suficientes boletas. Además no se le informo a la gente adulta dónde estaba su casilla. Los traían de un lado para otro y en verdad eso –en mi opinión personal– fue una estrategia del INE para impedir la participación”, aseguró.De igual modo, negó que hubiera acarreo de personas para sufragar, pero dejó en claro que sí hubo organización de la población para irse en taxis o en camionetas a buscar sus casillas, ya que en esta ocasión había lugares donde se necesitaba el traslado debido a que el INE no informó de manera adecuada dónde se encontraban las “pocas” casillas que se instalaron.