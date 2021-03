Niega OPLE aplicar medidas cautelares a líderes del partido Fuerza por México

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) negó la adopción de medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra de los representantes del partido Fuerza por México (FXM), en Veracruz.



El pasado 24 de febrero, el representante morenista ante el Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, presentó un escrito en el que acusó a Gonzalo Vicencio Flores, delegado Nacional en el Estado; a Regina Vázquez Saut, secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional de FMX, así como a Alfonso Moya Hernández, delegado municipal de Cosamaloapan, de contravenir las normas de propaganda política o electoral, actos anticipados de campaña y coacción del voto.



Por lo que solicitó al OPLE ordenar mediante la tutela preventiva que estos líderes partidistas se abstuvieran de realizar eventos proselitistas con organizaciones gremiales de cualquier tipo.



Además, que evitaran llevar a cabo el pegado de propaganda electoral en vehículos del servicio público de transporte de pasajes del gremio de taxistas del Municipio de Cosamaloapan y otros, que contengan logotipos de sindicatos, evitándose así los actos anticipados de campaña, así como la coacción al voto durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.



Y es que el 20 de febrero, Vicencio Flores, Vázquez Saut y Moya Hernández supuestamente realizaron un evento proselitista por parte de Fuerza por México para los agremiados del servicio público de transporte de pasajeros (taxistas), en el rancho de la exalcaldesa Adriana Mass Michel.



Según el denunciante, se realizaron discursos que buscaban causar una simpatía ante la ciudadanía y en el video se podía apreciar la presencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, llevándose a cabo la fijación de propaganda electoral que contiene los logotipos oficiales del partido político en decenas de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, pertenecientes al gremio de taxistas del citado municipio, generando con dicha conducta coacción al voto.



Pero al analizar los argumentos de MORENA, lo integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias concluyeron que bajo la apariencia del buen derecho, no se podía aplicar la medida cautelar, porque “se trata de hechos futuros de realización incierta”.



“Los actos futuros de realización incierta son aquellos de los que no se puede afirmar que ocurrirán; es decir, que su realización puede ser casual o eventual, por lo que no existe seguridad de que esta acontecerá”, se precisa.



Al mismo tiempo, se añade que “las medidas cautelares en acción tutelar preventiva se podrán adoptar tratándose de hechos contraventores de la ley, que aún no acontecen pero que sean de inminente realización”.



Por lo que a juicio de los consejeros, no basta para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares en su enfoque de tutela preventiva, la sola afirmación de que es probable que determinada conducta o hecho va a suceder, sino que es necesario saber que estos que se están preparando su realización, lo cual no ocurre en el caso concreto denunciado.