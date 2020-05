Niega ORFIS que presione a Alcaldes a ratificar Reforma Electoral

El Órgano de Fiscalización Superior no se utiliza ni se prestará como instrumento de venganza política, y mucho menos en estos momentos está presionando a los presidentes municipales para que ratifiquen las recientes reformas constitucionales en materia electoral.



Al manifestar lo anterior, Delia González Cobos, auditora general dijo que el ORFIS es un ente apartidista que no se involucra en cuestiones político-electorales y nunca se prestará para emprender cualquier tipo de coacción o extorsión a los ediles.



Reiteró que se trata de un órgano técnico que rige su actuación al amparo de los principios de legalidad, ética, transparencia, honradez e imparcialidad para vigilar la aplicación correcta de los recursos públicos.



Por ello, negó y calificó de infundados los señalamientos de los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Jesús Alberto Velázquez Flores, respectivamente, en el sentido de que el ORFIS intimida y presiona a los Alcaldes de oposición para que sus Cabildos aprueben las reformas constitucionales en materia electoral.



Los líderes partidistas exigen a la auditora general cesar la presión que se ejerce en contra de los ediles para que aprueben la reforma electoral “hecha a modo por MORENA”; y le recordaron no olvidar que al rendir protesta juró desempeñar el cargo con honradez, profesionalismo y ética.



También le piden que su compromiso es y debe ser con los veracruzanos, no con “el mal llamado gobierno de la cuarta transformación”, cuyos intereses están muy alejados de las necesidades de los ciudadanos.



En ese sentido, González Cobos refrendó su compromiso con la independencia y autonomía, que representan los valores institucionales del ORFIS de cara a la ciudadanía veracruzana.



“Definitivamente, en el ORFIS no nos involucramos en asuntos de carácter político-electoral y en ningún momento se prestará a cualquier tipo de coacción o extorsión a algún Edil", reiteró.



Expuso que desde su llegada al ente fiscalizador se ha mantenido una coordinación y comunicación cordial permanente con todas y todos los presidentes municipales, las síndicas y síndicos, con las y los Regidores, y con las y los titulares de las Tesorerías Municipales.



Finalmente, expuso que el ORFIS trabaja en un ánimo de cordialidad, ética y legalidad con los 211 Ayuntamientos y con el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, con la finalidad de garantizar el buen uso de los recursos públicos para beneficiar a las y los veracruzanos.