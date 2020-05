Ni aislamiento ni COVID-19, aseguró el Procurador de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, al desmentir el rumor de que salió positivo a coronavirus.



El funcionario estatal dijo que en la Procuraduría a su cargo se guardan las medidas sanitarias pertinentes y no hubo desalojo de las oficinas.



“Sí me sentí mal de Salud, acudí al médico y me diagnosticaron faringitis, no sé de dónde salió esa versión del COVID, yo continúo trabajando y no necesito resguardo, ya estoy tomando medicamento y espero recuperarme pronto”, expuso.