Niega Regidor de Xico que Ayuntamiento autorice hacer fiestas patronales

El Ayuntamiento de Xico no promociona en este momento fiestas patronales ni eventos masivos, pues aún se registran contagios de COVID-19, indicó el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



“El Ayuntamiento no está promocionando aglomeraciones, no se ha tocado el tema de poder dar permisos o dar el visto bueno a este tipo de fiestas patronales donde se aglomere tanta gente”, aseveró.



Entrevistado, señaló que en el caso de la fiesta patronal de San Marcos de León en la que se reportaron actividades con aglomeraciones el pasado fin de semana, la autoridad municipal no otorgó permisos.



“No están recomendados, no se dio permiso en el Ayuntamiento para hacer este tipo de eventos, lo hicieron por voluntad propia”, dijo.



Y es que lamentó que la población no acate las indicaciones sanitarias y se exponga a los contagios, toda vez que la pandemia aún no termina.



“Estamos limitados como autoridades, solo podemos hacer exhortos, pero no podemos sancionar”, acotó.