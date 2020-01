Niega SECTUR haber hecho gastos que exhibe Plataforma de Transparencia

La secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, justificó la compra de alimentos chatarra en las tiendas Oxxo y Soriana, con cargos a los viáticos de la dependencia.



Desde diciembre pasado, Plataforma Nacional de Transparencia evidenció versiones públicas de los gastos de SECTUR en comisiones oficiales y en donde destacan la compra de bebidas azucaradas, pastelitos, frituras y golosinas facturadas al RFC de la Secretaría.



La titular de SECTUR explicó que los trabajadores del ente se la viven en carretera, de ahí las facturaciones de dietas poco nutritivas en el OXXO.



"Es la vida que llevamos los funcionarios de esta cuarta transformación y a veces comemos en estas tiendas de conveniencia cosas que puede estar en el gusto o no de la ciudadanía y le toca a la ciudadanía juzgar, (...) incluso este nuevo año tenemos el compromiso de cargar viáticos de Transporte y Hospedajes que es lo mínimo y lo demás, lo iremos enfrentando los funcionarios de la Cuarta Transformación" explicó.



Por lo anterior, anunció que la Secretaría hará revisiones de los documentos en Plataforma de Transparencia, sobre todo aquellos referentes a las adquisiciones en tiendas de conveniencia.



"Hay que revisar, hay que revisar porque hay facturas que están en transparencia y que son las referidas a tiendas de conveniencia" señaló.



Y a pesar de que Transparencia exhibe gastos de mil pesos en taxi y consumos de 352 pesos en el restaurante Hooters de Cancún, facturados a la Secretaría, Arbesú Lago negó dicha información.



"No hay ninguna factura de ningún asesor, ni de la Secretaria al respecto, ni en un tipo de restaurantes como usted lo menciona, (...) no hemos cargado las grandes facturas que se hacían en otras administraciones por restaurantes de cierto nivel en algunas ciudades que hemos podido trabajar y visitar" refirió.



En su portal Plataforma de Transparencia, muestra la factura por 352 pesos con número HZH 0000000 1174 emitida a nombre de la SECTUR y como parte de los viáticos entregados de un asesor de la dependencia en una visita a Quintana Roo.