Niega SITESE que docente sea “aviador”; labora de manera normal

Mediante el presente comunicado el Sindicato de Trabajadores del Estado al Servicio de la Educación (S.I.T.E.S.E.) aclara que la nota periodística publicada el día 9 de febrero en diferentes medios de comunicación con el título “Acusan a Sindicato de proteger a “aviador”, en primaria de Emiliano Zapata”, mediante la cual se difama a nuestro compañero el C. Miguel Ángel Cárdenas Vázquez y a nuestra organización sindical, es totalmente falsa y carece de sustento alguno, por lo cual exponemos lo siguiente:



1.- Que los datos personales que se dan en la nota fueron filtrados por la Directora de Primarias Estatales; Hiram Escudero Pastrana, jefe de Incidencias de Primaria Estatal y Fermín Reyes Bautista, jefe del Departamento de Enlace Administrativo.



2.- Que nuestro compañero labora de manera normal y cumpliendo en todo momento con sus obligaciones laborales.



3.- Existe una minuta con fecha de 30 de agosto del año 2019 en la cual personal de Oficialía Mayor y de la Dirección de Primarias Estatales se comprometen y acuerdan el cambio de adscripción de nuestro compañero, toda vez que por problemas de salud y al ser maestro de adiestramiento no cuenta con las horas suficientes para poder tener un grupo a su cargo, mismo que no se ha cumplido a la fecha.



4.- A partir de la nota periodística nuestro compañero ha sufrido acoso, además de verse afectada su salud por la condición que padece.



5.- El compañero cuenta con un escrito firmado por las y los compañeros de su centro de trabajo donde desmienten lo publicado en la nota y reafirman su compromiso como docente.



Por lo anterior, condenamos categóricamente que se exhiba sin prueba alguna y se utilice la información personal de los docentes para justificar la inoperancia de la Dirección de Primarias Estatales y el incumplimiento de los acuerdos. Por ello pedimos se investigue a fondo el actuar de los servidores públicos, toda vez que violentan los derechos laborales y humanos de nuestro compañero.